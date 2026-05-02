الأرصاد تحذر: عواصف ترابية وانخفاض مفاجئ في الحرارة يصل إلى 10 درجات
الوجه الخبيث لنظام الطيبات| الموت البطيء تحت مسمى الطعام الطيب بشهادة الأطباء والضحايا
دجل طبي.. كلمات قوية من أحمد موسى عن انتشار معلومات مغلوطة تتعلق بصحة المصريين
إحباط تهريب كائنات برية نادرة بمطار القاهرة.. والزراعة تنقلها لحديقة حيوان الإسكندرية
مش هنخترع طب ونظام الطيبات خبيث.. أستاذ جهاز هضمي يهاجم نصائح ضياء العوضي الطبية
صحة الغربية تسجل نقلة نوعية في الجراحات المتقدمة | شاهد
مع الترقب .. هذه آخر تحركات لسعر الذهب اليوم
قطر تحذر إيران : إغلاق مضيق هرمز يشعل الأزمة ويهدد استقرار العالم
جامعة عين شمس تكرّم محمد أبو العينين تقديرًا لجهوده الدولية.. ويؤكد: الطاقة أصبحت منظومة قانونية معقدة والتحكيم ضرورة
دينا ناعية سهير زكي : أستاذتي اللي اتعلمت منها كتير
نقابة الأطباء: شطب صاحب نظام الطيبات تم بعد شهور من التحقيقات العلمية والقانونية
نظام الطيبات .. كيف حول رحلات علاج إلى وفيات؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مدحت العدل ومحمود حميدة يشهدان انطلاق عروض “متحف باكثير” على مسرح الفلكي

أوركيد سامي

في أجواء ثقافية وفنية مميزة، انطلقت عروض المسرحية الجديدة “متحف باكثير” على خشبة مسرح الفلكي، وسط حضور لافت لعدد من الشخصيات العامة والفنانين، من بينهم الكاتب والشاعر مدحت العدل، والفنان الكبير محمود حميدة، اللذان حرصا على دعم العمل ومساندة التجارب المسرحية الجادة التي تستلهم التراث العربي.

ويُعرض العمل يومي 1 و2 مايو، بواقع عرضين يوميًا في السادسة والثامنة مساءً، مع إتاحة الحجز مجانًا عبر موقع “تيكتس مارشيه”، في خطوة تهدف إلى جذب جمهور أوسع، خاصة من الشباب، للاحتكاك بتجارب مسرحية مختلفة تعتمد على المزج بين الأصالة والمعاصرة.

احتفاء بأديب عربي كبير

يأتي العرض احتفالًا بمرور 115 عامًا على ميلاد الأديب والمفكر علي أحمد باكثير (1910–1969)، أحد أبرز رموز الأدب العربي في القرن العشرين، والذي ترك إرثًا أدبيًا ثريًا تنوع بين الرواية والشعر والمسرح. ويُعد باكثير من الأسماء التي أثرت الحركة الثقافية العربية، حيث تقاسم جائزة الدولة التقديرية مع الأديب العالمي نجيب محفوظ، كما قدّم أعمالًا خالدة مثل “وا إسلاماه” وملحمة “عمر بن الخطاب”.

رؤية مسرحية معاصرة

“متحف باكثير” ليس عرضًا تقليديًا يستعرض السيرة الذاتية للأديب، بل يقدم معالجة درامية حديثة من خلال رؤية إخراجية للمخرج أحمد فؤاد، الذي صاغ العمل دراماتورجيًا بأسلوب يمزج بين الأداء التمثيلي والغناء والتقنيات البصرية الحديثة. ويهدف العرض إلى إعادة تقديم باكثير لجيل جديد بلغة فنية قريبة من وجدان العصر، دون أن تفقد عمقها الثقافي.

فريق عمل متكامل

يشارك في بطولة العرض مجموعة من الفنانين الشباب، من بينهم معتصم شعبان، محمد الدمراوي، نور صالح، ومحمد عادل، إلى جانب فريق كبير من المبدعين في مجالات الديكور والموسيقى والإضاءة والاستعراضات، ما يعكس جهدًا جماعيًا واضحًا لإخراج العمل بصورة متكاملة.

العمل من إنتاج مؤسسة حضرموت للثقافة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتحت رعاية مجموعة فيصل كمال أدهم، وهو ما يعكس اهتمام المؤسسات الثقافية بإحياء التراث الأدبي العربي وتقديمه في قوالب جديدة.

حضور لافت ورسالة ثقافية

وجود أسماء كبيرة مثل مدحت العدل ومحمود حميدة في الافتتاح أعطى دفعة معنوية قوية لفريق العمل، كما يعكس أهمية المشروع الذي لا يكتفي بالعرض المسرحي، بل يحمل رسالة أعمق تتعلق بإعادة اكتشاف رموز الأدب العربي وتقديمهم للأجيال الجديدة.

ويؤكد صناع العرض أن “متحف باكثير” ليس مجرد عمل فني، بل تجربة ثقافية متكاملة تسعى لربط الماضي بالحاضر، وتقديم نموذج لكيف يمكن للمسرح أن يكون وسيلة حية للحفاظ على الهوية وإعادة قراءتها بروح معاصرة.

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

الاهلي

بعد الثلاثية المثيرة | فرج عامر يفجر مفاجأة تخص الأهلي

انقلاب سيارة

إصابة 3 سيدات في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالفراولة بالمنوفية.. صور

مسابقة الغواصات الآلية الإقليمية

هندسة الإسكندرية تحصد المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة الغواصات الآلية الإقليمية

تموين دمياط

تحرير 340 محضر تموين بالأسواق والمخابز في دمياط

مراتى ماتت بسبب ضياء العوضي .. طبيب يكشف كواليس خفية وسر شطبه من النقابة

ضياء العوضي
تسبب السمنة وتسوس الأسنان.. مشروبات شهيرة تهدد صحة أطفالك | أحذرها

لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟
بعد منعه في نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار؟

فوائد تناول الخيار الصحية
مش بس تفوقك.. فوائد غير متوقعة لشرب فنجان القهوة الصباحي

القهوة وصحة الأمعاء
ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

