الأرصاد تحذر : انخفاض حاد في الحرارة غدا .. وعواصف ترابية مرتقبة

خاص صدى البلد

​تشهد البلاد خلال الساعات القادمة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تشهد انخفاضا في الحرارة ونشاطا للرياح المثيرة للأتربة، وفي ذات الوقت وجود فرص لسقوط أمطار رعدية على مناطق متفرقة. 

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنبيهات عاجلة بشأن تدهور الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والصحراوية.

​توقعات درجات الحرارة

و​سجلت محطات الرصد الجوي اختلافا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وجاءت التوقعات كالتالي:

​القاهرة الكبرى: سجلت العظمى 34 درجة مئوية.

​جنوب الصعيد: طقس شديد الحرارة حيث تصل العظمى إلى 40 درجة مئوية.

​شمال الصعيد: أجواء شديدة الحرارة منذ ساعات الصباح الباكر.

​خريطة سقوط الأمطار

و​أكدت صور الأقمار الصناعية، رصد سحب منخفضة ومتوسطة ممطرة، مع توقعات بـ:

​أمطار غزيرة ورعدية: تتركز على (السلوم، مطروح، وسيوة).

​أمطار متوسطة ورعدية: تمتد لتشمل السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، وخليج السويس.

​القاهرة وشمال الصعيد: فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 30%) تبدأ في التوسع من مساء اليوم.

​تحذير من العواصف الترابية وتدهور الرؤية

و​أطلقت الأرصاد تحذيراً شديد اللهجة لمواطني المحافظات الحدودية والصعيد، حيث تنشط رياح قوية مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى ​تدهور الرؤية الأفقية مع انخفاض مستوى الرؤية إلى أقل من 1000 متر في الصحراء الغربية، وشمال ووسط الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر.

كما تؤدي العواصف إلى زيادة ​سرعة الرياح، حيث وصلت سرعة هبات الرياح في بعض المناطق ما بين 60 إلى 70 كم/ساعة.

​تحسن تدريجي

و​أوضحت هيئة الأرصاد، أنه مع تقدم الوقت ودخول الرياح الشمالية الغربية النشطة، من المتوقع أن تبدأ الأجواء في التحسن التدريجي وتلطيف حدة الحرارة والأتربة.

​وأهابت الأرصاد بالمواطنين، خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، توخي الحذر عند الخروج، وضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة نظراً لانخفاض الرؤية المفاجئ.

