رومانيا: شركات تصنيع سيارات في البلاد مستعدة لإنتاج معدات عسكرية

قال رئيس وزراء رومانيا إيلي بولوجان إن العديد من شركات تصنيع السيارات في بلاده مستعدة للمشاركة في إنتاج المعدات العسكرية في إطار البرنامج المالي الأوروبي SAFE، حسب وكالة الأنباء الروسية.

وأضاف رئيس الوزراء: "لدينا شركات من قطاع صناعة السيارات ستقوم بإعادة توجيه نفسها نحو إنتاج المعدات العسكرية نحن بحاجة إلى إنتاج الأسلحة لخلق فرص عمل ولضمان دخول صناعتنا الدفاعية أيضا في سلسلة القيمة للصناعة الدفاعية الأوروبية".

وتابع: يتم اتخاذ هذا الإجراء في سياق المفاوضات مع الشركاء الأوروبيين في إطار برنامج SAFE، الذي ينص على أن نصف المعدات العسكرية التي تعتزم رومانيا شراءها من مصنعي الصناعات الدفاعية الأوروبية يجب أن يتم إنتاجها في رومانيا.

وأضافء: "ستقوم الشركات الدولية، وبعضها شركات رائدة في إنتاج تقنيات معينة، بتأسيس وجود لها في رومانيا من خلال شركة مملوكة للدولة حيث توجد مرافق تسمح بذلك، وكذلك من خلال شركات خاصة تعمل بالفعل في السوق. وستكون 50% على الأقل من مشتريات رومانيا في السنوات المقبلة، بحلول عام 2030، معدات منتجة محليا".

وفي يوم 16 يناير، وافقت المفوضية الأوروبية على خطط الدفاع الوطني لثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج إعداة التسلح عبر أداة قرض SAFE. ووفقا لذلك ستحصل رومانيا على 16.6 مليار يورو، سيذهب معظمها نحو إعادة تسليح الجيش الوطني.

وضمن البرنامج المذكور ستقوم وزارة الدفاع الرومانية بإطلاق 21 برنامجا لشراء الأسلحة، عشرة منها برامج مشتركة مع دول أخرى.

برنامج SAFE (Security Action for Europe) هو أداة مالية طارئة جديدة للاتحاد الأوروبي، تم إطلاقها في مايو 2025. وهي ستوفر حوالي 150 مليار يورو على شكل قروض طويلة الأجل تفضيلية لدعم الشراء المشترك للمعدات العسكرية وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للاتحاد الأوروبي.

