مع الترقب .. هذه آخر تحركات لسعر الذهب اليوم

استمر استقرار سعر الذهب مع منتصف تعاملات مساء اليوم السبت 2-5-2026 داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعر الذهب

وسط حالة من الترقب يظل سعر الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية ثابتًا دون تغيير رغم تراجعه بصورة طفيفة بأول التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر الجرام

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب حوالي 6965 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7960 جنيها للشراء و 7914 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7296 جنيها للشراء و 7254 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6965 جنيها للشراء و 6925 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5970 جنيها للشراء و 5935 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 55.72 ألف جنيه للشراء و 55.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4615 دولار للشراء و 4613 دولار للبيع