ثابت بدون تغيير.. الذهب يسجل 7 آلاف جنيه اليوم

استقر سعر الذهب في محلات الصاغة مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 24-4-2026 علي مستوي الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم

بلغ متوسط سعر الذهب لدرجات مستقرة على مختلف الأعيرة الذهبية .

تحركات الذهب

وارتفع سعر جرام الذهب بوتيرة بطيئة وحذرة وسط ترقب من قبل المتابعون للمشهدين الاقتصادي والجيوسياسي العالمي والاقليمي؛ مسجلًا زيادة طفيفة 10 جنيهات داخل السوق المحلي وعلي مستوي الاعيرة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل اخر تحديث لسعر الذهب 7آلاف جنيه في المتوسط

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8 آلاف جنيه للشراء و 7942 جنيهًأ للبيع

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7333 جنيهًا للشراء و 7281 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7 آلاف جنيه للشراء و 6950 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6 آلاف جنيه للشراء و 5957 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 56 ألف جنيه للشراء و 55.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4718 دولار للشراء و 4717 دولار للبيع