بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يُظهر شابًا يقوم بمبادرة فردية لإغلاق الفتحات الموجودة في سور كوبري جامعة القاهرة، الذي يهدد أرواح المواطنين في خطوة تهدف إلى تعزيز عوامل الأمان وحماية المارة.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يعمل على سد الفتحات الموجودة بالسور باستخدام وسائل بسيطة، وسط إشادة واسعة من المتابعين الذين اعتبروا ما قام به تصرفًا إيجابيًا يعكس روح المسؤولية المجتمعية والحرص على سلامة المواطنين.

وحظي المقطع بتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثنى العديد من المستخدمين على المبادرة، مطالبين بضرورة الاهتمام بصيانة وتأمين المنشآت العامة بشكل مستمر للحفاظ على أرواح المواطنين ومنع وقوع أي حوادث محتملة.