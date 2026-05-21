​كارثة تهدد أرواح المواطنين بالجيزة.. انهيار كوبري جزيرة الودي بالصف جزئيا

يعيش أهالي قرية جزيرة الودي التابعة لمركز ومدينة الصف جنوب محافظة الجيزة، حالة من الاستياء والحيرة في نفس الوقت، بعد انهيار جزء من كوبري مدخل القرية منذ أكثر من شهر دون استجابة أو حضور أي مسئول سواء من المحليات أو الري، موجهين مناشدة عاجلة للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة والدكتور هاني سويلم وزير الري للتدخل قبل انهيار الكوبري كليا وتسببه في فقدان ضحايا نتيجة سير السيارات عليه .

وأكد محمود حسن أحد أهالي القرية، أننا تفاجئنا منذ أكثر من شهر بسقوط جزء من الكوبري خاصة أنه هو المدخل الرئيسي للقرية ولا يوجد مدخل أخر، ويمشي عليه السيارات والمواطنين ونخشى أن يسقط الكوبري كليا مسببا ضحايا من المواطنين وخسائر بشرية، مضيفا أنه منذ سقوط الكوبري لم نجد أي مسئول سواء من المحليات أو الري حضر لمعاينة الكوبري .

وأضاف محمود، أن هذا الكوبري قد انهار منذ خمس سنوات في السيل وقام بمعالجته الأهالي بالجهود الذاتية دون تدخل المسئولين، واليوم ينهار جزئيا، مطالبا المسئولين بوزارة الري والمحليات بالتدخل سريعا قبل وقوع كارثة بسقوطه أثناء سير السيارات عليه، موضحا أن الأهالي قاموا بردم جزء من الكوبري بالتراب خشية سقوطه كليا كحل مؤقت لحين تدخل المسئولين بالحل النهائي للمشكلة .