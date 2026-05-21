موقف الكاف من زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قرار الكاف النهائي من زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد .

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : الكاف كان يدرس زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا ولكن تم الاستقرار على تواجد فريقين فقط من مصر في مسابقة دوري الأبطال.

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.