مين وشه منور النهاردة.. سفارة كندا بالقاهرة تحتفل بتتويج الزمالك بلقب الدوري

وجهت سفارة كندا في القاهرة التهنئة إلي نادي الزمالك بعد التتويج بلقب بطولة الدوري المصري للمرة الـ 15 فى تاريخه.

وتوج فريق الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز أمس حيث انتهت مباريات مجموعة البطل في بطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات، الأهلي والمصري، بيراميدز وسموحة، الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدف الزمالك الوحيد في شباك سيراميكا كليوباترا المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ خلال مجريات الشوط الأول.

وأهدر أحمد بلحاج نجم فريق سيراميكا كليوباترا ركلة جزاء فيما ألغي حكم اللقاء الألماني هدفا لصالح فريق الزمالك سجله الأنجولي شيكوبانزا.

وأحرز محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي هدفين للفريق في مباراته أمام المصري البورسعيدي، خلال المواجهة التي جمعت بينهما في إطار لقاءات الدوري المصري حيث وصل رصيد تريزيجيه إلى 11 هدفا في جدول ترتيب هدافي الدوري.

ونشرت سفارة كندا عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك التهنئة إلي نادي الزمالك وجاءت على النحو التالي: مين وشه منور ونفسه مفتوحة على الشغل النهاردة .. زملكاوية السفارة بيحفتلوا وإحنا معاهم.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري

1- أحمد ياسر ريان نجم البنك الأهلي برصيد 12 هدف.

2- محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي برصيد 11 هدفا.

3- علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية برصيد 10 أهداف.

3- عدي الدباغ نجم الزمالك برصيد 10 أهداف.

3- أسامة فيصل نجم البنك الأهلي برصيد 10 أهداف.

4- ناصر ماهر نجم بيراميدز برصيد 8 أهداف.

5- صلاح محسن نجم المصري برصيد 7 أهداف.

6- ناصر منسي نجم الزمالك برصيد 6 أهداف.

7- فيستون مايلي نجمز بيراميدز برصيد 5 أهداف.

7- أحمد سيد زيزو نجم الأهلي برصيد 5 أهداف.