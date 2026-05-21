بعد لقائه مع ترامب .. الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية

أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الصيني شي جين بينج قد يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل في مسعى للوساطة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فيما قال مصدر حكومي إن فريقًا من مسؤولي الأمن والبروتوكول الصينيين زار بيونج يانج خلال الفترة الماضية وإن من المرجح أن تتم الزيارة في أواخر مايو أو أوائل يونيو.

وذكر المصدر أن شي الذي استضاف ترامب الأسبوع الماضيل سيحاول الاضطلاع بدور الوسيط بين ترامب وكيم

وكان ترامب الذي التقى كيم ثلاث مرات خلال ولايته الأولى للتفاوض بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية، قد قال إنه منفتح على لقاء زعيم كوريا الشمالية مجددًا وإنه تربطه به علاقة جيدة.

وفي وقت لاحق ، صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الحكومة تأمل في أن تسهم التبادلات بين كوريا الشمالية والصين في دعم السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وأن تضطلع الصين بدور بنّاء، مع امتناعها عن التعليق المباشر على تقرير الزيارة