الرئيس الصيني يستقبل نظيره الروسي في بكين

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لدى وصوله إلى قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين.

وفور وصوله، صافح الرئيس الروسي كبار المسئولين الصينيين، فيما صافح الرئيس الصيني أعضاء الوفد المرافق للرئيس بوتين.

وقد جرت مراسم استقبال رسمية، وتم عزف السلام الوطني لكلا البلدين واستعرض الزعيمان حرس الشرف.

واستقبل أطفال صينيون الرئيس الروسي بالأعلام والورود ترحيبًا به.

ومن المقرر أن يبحث الزعيمان تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى جانب عدد من الملفات الدولية الملحة من بينها الحرب في أوكرانيا والتطورات في إيران.

وكان الرئيس الروسي قد وصل، أمس الثلاثاء، إلى بكين في زيارة رسمية، تتزامن مع الذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين.