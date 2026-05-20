4000 جنيه مكافآة لأعضاء غرف عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2026

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلاً بشأن مكافأة العاملين بغرف عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2026 المنعقدة بالإدارات التعليمية

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صرف مكافأة أعضاء غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات (العملية والمعملية - التحريرية) بكل إدارة تعليمية من ميزانية المديرية - دون تحمل الوزارة أية أعباء مالية - وذلك على النحو التالي:



وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 (صناعي - زراعي -تجارى - فندقي) لوضع حلول للمشكلات التي قد تظهر في لجان السير ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة التابعة للمديريات ولجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة، ولجان تقدير الدرجات بالنسبة للمديريات التي يقع بنطاقها تلك المقرات، والقيام بالرد على شكاوى الطلاب وأولياء الأمور ووسائل الاعلام سواء كان ذلك من خلال الشكاوى التليفونية أو المكتوبة أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، على أن تبدأ عملها طبقاً لجدول الامتحانات المعلنة ويكون تشكيلها على النحو التالي:



- مدير عام الإدارة التعليمية، أو من ينوب عنه في حالة وجود موائع.

- مدير إدارة التعليم الفني بكل إدارة تعليمية أو من ينوب عنه في حالة وجود موائع.

- مسئول الأمن بالإدارة التعليمية.

-عضو فني خاص بالتطوير التكنولوجي بالادارة التعليمية

- عضو من الإحصاء بالإدارة التعليمية.

- عامل خدمات معاونة من العاملين بالإدارة التعليمية.

- سائق من العاملين بالإدارة التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تكون مهام الغرفة على النحو التالي:

- متابعة وصول الأسئلة إلى مقار لجان سير الامتحان.

- متابعة عودة كراسات الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.

- متابعة حسن سير العمل بلجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل.