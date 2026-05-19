نائب رئيس مجلس الوزراء: تطوير الضرائب وموازنة الأداء.. ملامح مرحلة جديدة لإدارة الاقتصاد الحكومي

قال الدكتور حسين عيسى إن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تطوير منظومة الضرائب وإعداد موازنة قائمة على الأداء بحلول العام المالي 2027/2028.

وأوضح خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية أن النظام الجديد يستهدف قياس كفاءة الإنفاق الحكومي وربط المخصصات المالية بالنتائج الفعلية للمشروعات والخدمات.



وأشار إلى أهمية إعداد ميزانية عمومية شاملة للدولة تتضمن تقييمًا دقيقًا للأصول والالتزامات، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد العامة وتعظيم العوائد الاقتصادية.

وأضاف أن الإدارة الاحترافية للأصول تتطلب معرفة قيمتها الحقيقية وتوظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الإنفاق.



الإصلاحات الاقتصادية

واختتم نائب رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية تستهدف في النهاية تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستويات المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية، من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.