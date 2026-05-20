شوبير: الزمالك عنده فرصتين لو مقدرش يبقى ميستحقش يكون بطل الدوري

يدخل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال مساء اليوم الأربعاء إختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره سيراميكا على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ووجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة للاعبي الزمالك عبر فيسبوك:الزمالك عنده فرصتين لو مقدرش يبقى ميستحقش يكون بطل الدوري''.

ويترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة دوري نايل.

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء جماهيرية منتظرة في ختام موسم مشتعل بالمنافسة.