رئيس جامعة الأزهر ينعى الخبير خالد فهمي بمجمع اللغة العربية

تقدّم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وعمداء الكليات؛ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة العالم الجليل الدكتور خالد فهمي، الأستاذ بجامعة المنوفية، والخبير بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، الذي وافته المنية أمس، بعد رحلة حافلة بالعطاء العلمي المثمر.

وتابع رئيس جامعة الأزهر في بيانه: ونسأل المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

نعي مجمع اللغة العربية

كما نعى مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الدكتور خالد فهمي، الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية وخبير المجمع، الذي وافته المنية مساء أمس، بعد رحلة طويلة من العطاء العلمي والثقافي.

وقال المجمع، في بيان نعى فيه الراحل الكبير، إن د. خالد فهمي ترك إرثًا علميًا بارزًا أثمر أكثر من 60 كتابًا منشورًا في مجالات اللغة والدراسات العربية، مشيرًا إلى إسهاماته الكبيرة في خدمة اللغة العربية والبحث العلمي.

وتقدم مجمع اللغة العربية بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه وتلاميذه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وأوضح مجمع اللغة العربية أنه سيتم تحديث بيان النعي لاحقًا بتفاصيل موعد الجنازة ومكانها.