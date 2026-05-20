اليونيسف: الوقت الذى ارتفعت فيه معدلات الحضور انخفضت كثافة الفصول الدراسية

أكد شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بـمنظمة يونيسف مصر، أنه نحو ثلاثة أرباع المعلمين أفادوا بتحسن معدلات الحضور، وأكثر من 80% من القيادات المدرسية أكدوا الأمر ذاته.

وأضاف خلال فعالية عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم فى مصر بالتعاون مع منظمة اليونيسف، أنه من دون إنتظام الأطفال فى الحضور لا يمكن للمنظومة التعليمية أن تبدأ أصلا فى التحسين من التعليم، موضحا أن الوقت الذى أرتفعت فيه معدلات الحضور أنخفضت كثافة الفصول الدراسية، خاصة في المدارس الإبتدائية، من متوسط 63 طالبا إلى 41 طالبا فى الفصل الواحد، وأما الفصول التي كانت تضم أكثر 100 طالب فقد جري عمليا القضاء عليها.

وتابع: “هذا الإصلاح ليس فقط تغيير ولكنها جهود منسقة”.