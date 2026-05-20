وسط حراسة مشددة.. رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست يقتحم المسجد الأقصى

أعلنت محافظة القدس اقتحام رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست صباح اليوم، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة.

أدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع الذكرى الـ 78 للنكبة الفلسطينية، معتبراً أن ما جرى يمثل استفزازاً خطيراً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وأكد وزراء الخارجية العرب، في بيان رسمي، رفضهم لما وصفوه بالممارسات الاستفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، بما في ذلك رفع أعلام الاحتلال وأداء طقوس داخل الحرم الشريف، مشددين على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة في القدس الشرقية المحتلة وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة

وشدد البيان على أن دولة فلسطين تمتلك السيادة القانونية الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في المدينة “باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني”، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية.