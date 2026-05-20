هيئة الاستثمار: تذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين وتقديم الدعم الفني والإجرائي

التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة "أونيفيرس" الإيطالية المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، لبحث خطط الشركة لتأسيس مصنعين جديدين في مصر.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل تنفيذ المشروعين بما يضمن تعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية للشركة في السوق المصرية، مع الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الاستثمارية المتاحة التي تدعم سرعة تنفيذ المشروعات وتوطين سلاسل القيمة داخل مصر، إلى جانب بحث مزايا الرخصة الذهبية وفرص حصول المشروع عليها باعتبارها إحدى أهم الأدوات الداعمة لتسريع بدء التنفيذ والتشغيل، لما توفره من موافقات موحدة وشاملة لجميع التراخيص اللازمة للمشروعات ذات البعد الاستراتيجي.

تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية

وقال عوض إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على توفير جميع أوجه الدعم اللازم لتسريع تنفيذ المشروعات، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير بيئة الأعمال في مصر.

وأضاف أن الهيئة تعمل أيضا على تذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين وتقديم الدعم الفني والإجرائي بما يضمن سرعة بدء التشغيل وفق الجداول الزمنية المستهدفة.

من جانبه، قال فرانشيسكو روفولو، مدير عمليات الإنتاج بمصانع شركة "أونيفيرس" في البوسنة وكرواتيا، إن الشركة تستهدف إنشاء سلسلة إنتاجية متكاملة داخل مصر تبدأ من إنتاج الخيوط وصولاً إلى تصنيع الملابس الجاهزة، على أن يتم تصدير كامل الإنتاج إلى الأسواق العالمية عبر شبكة توزيع الشركة التي تضم نحو 5500 منفذ بيع في 59 دولة حول العالم، مؤكدًا أن الشركة تستهدف بدء الإنتاج بنهاية عام 2027، بما يوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة في السوق المصرية.