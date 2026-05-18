اقتصاد

هيئة الاستثمار: نستهدف تحويل الساحل الشمالي إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية

علياء فوزى

بحث الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بادما العالمية للأثاث، سبل تسريع تنفيذ مشروع الشركة في مصر "يادا إيجيبت"، بحضور  داريك بيوتر كروبا، رئيس مجلس إدارة شركة بادما العالمية للأثاث، و جاريك داريوس بوركيت، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور خالد الخمري، مدير عام شركة يادا إيجيبت.

وأعلن داريك بيوتر كروبا إن الشركة انتهت بالفعل من حوالي 60% من أعمال الإنشاءات، ومن المتوقع الانتهاء من كافة التجهيزات بنهاية العام الجاري، ليبدأ الإنتاج الفعلي في الربع الأول من عام 2027.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمجمع "يادا إيجيبت" 70 مليون يورو، وتم تأسيسه على مساحة 460 ألف متر مربع في مدينة العلمين الجديدة.

منظومة المناطق الحرة الخاصة

ويعمل مشروع «يادا إيجيبت» وفق منظومة المناطق الحرة الخاصة، حيث سيقوم المجمع بتصدير 100% من الإنتاج لمنافذ بيع شركة أيكيا العالمية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وهو من بين المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية.

وقال الدكتور محمد عوض إن الهيئة العامة للاستثمار مستمرة في توفير كافة سبل الدعم لمشروع «يادا إيجيبت» الذي يتفق مع استراتيجية التنمية المصرية، حيث يوفر 6,350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي من صادرات قطاع الأثاث الواعد في مصر، كما يحقق هدف الدولة من تحويل منطقة الساحل الشمالي إلى إحدى قاطرات التنمية الاقتصادية عبر استقبال الاستثمارات كثيفة العمالة.

وقال داريك بيوتر كروبا إن شركة بادما العالمية للأثاث مهتمة بتوطين التقنيات الحديثة في صناعة الأثاث في مصر، لذلك قامت الشركة بإرسال أول مجموعة من المهندسين المصريين لمصانعها في بولندا، مقر الشركة الرئيسي ومركز تصدير الأثاث الرئيسي في أوروبا، لتدريبهم على أحدث التقنيات وتطبيق أساليب التصنيع الحديثة في مصر، مشيراً إلى أن شركة بادما حصلت على جائزة أفضل مورد من شركة أيكيا العام الماضي، وتستهدف استدامة هذا التفوق بمساهمة مجمعها الصناعي في مصر.

