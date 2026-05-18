الإعلان عن قائمة حكام مباراة الأهلي والمصري بالدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي أمام المصري، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب دوري القسم الأول «دوري نايل».

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الأربعاء 20 مايو 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب، في مواجهة قوية ينتظرها عشاق الكرة المصرية.

حكم مباراة الأهلي والمصري

وأسندت اللجنة إدارة اللقاء إلى الحكم أمين عمر كحكم ساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال مساعدًا أول، وأحمد حسام طه مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى عبدالرحمن صالح مهام الحكم الرابع.

كما تم تعيين أحمد جابر حكمًا لتقنية الفيديو VAR، ويعاونه مصطفى مدحت كحكم AVAR، فيما يتواجد محمد أحمد الشناوي كداعم لتقنية الفيديو.