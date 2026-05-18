مصدر: الأهلي يدرس عروض رحيل أحمد عيد في الميركاتو الصيفي

تدرس إدارة الأهلي موقف أحمد عيد خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود اهتمام من بعض الأندية بالحصول على خدماته مع نهاية الموسم الجاري.

وكتب الإعلامي أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر :الأهلي يناقش عروض رحيل أحمد عيد نهاية الموسم".

وكان قد أكد محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري أن لا يوجد أي نية من قبل إدارة النادي لاستعارة أحمد عيد من الأهلي.

وقال سلامة في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور، إن النادي لم يدخل في أي مفاوضات سواء رسمية أو حتى شفهية مع الأهلي لضم أحمد عيد.

وأكد، لا يوجد نية لاستعارة اللاعب ولم يحدث منا أي تواصل مع الأهلي للتعاقد مع عيد على سبيل الإعارة.