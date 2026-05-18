برلمان

الحكومة تطلب حذف عبارة "مصر تحولت إلى مافيا" من المضبطة.. والمجلس يوافق

فريدة محمد - ماجدة بدوى

استجاب مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لطلب الحكومة بحذف عبارة "مصر تحولت إلى مافيا" من مضبطة الجلسة، والتي ذكرها النائب محمد عبد العليم داوود.

 تعديل قانون المنظمات النقابية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديل قانون المنظمات النقابية، والذي يقضي باستمرار مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية الحالية لمدة 6 أشهر.

الحكومة تطالب بحذف الكلمة

وطالب المستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، بحذف العبارة من المضبطة، محذرا من أنه من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي على مصر أمام المنظمات الدولية.

ووافق ـمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، والذي يقضي باستمرار مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية الحالية لمدة 6 أشهر.

وكشف النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية دون الإخلال بالالتزامات الدولية، من خلال إتاحة فترة زمنية محدودة لمد الدورة الحالية لمدة ستة أشهر، بما يمنع تعارض إجراءات الانتخابات مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، ويكفل في الوقت ذاته استمرار التمثيل النقابي دون فراغ، مع ضمان الإعداد الجيد لإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال.
 

