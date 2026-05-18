بسبب مكبرات الصوت.. ضبط المتهمين بالتعدي على صاحب معرض دراجات نارية في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر بالسب والضرب وإحداث إصابته بإستخدام أسلحة بيضاء بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 مايو تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر من القائم على النشر (صاحب معرض دراجات نارية"مصاب بجروح قطعية"- مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر) بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد العاملين بأحد المحال الملاصقة للمعرض المملوك له لقيامه برفع صوت مكبرات الصوت الخاصة بمحل عمله تطورت لمشاجرة تدخل على إثرها (والد المشكو فى حقه "خفير - مصاب بجرح قطعى بالظهر" ،وشقيقه "مصاب بجروح وكدمات متفرقة") لمناصرته وتعدوا عليه بالسب والضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وإتهموا الشاكى بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين .