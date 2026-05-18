الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سانتياجو برنابيو يستعد لوداع أسطورته بعد مغادرته ريال مدريد

قسم الرياضة

يغادر داني كارفخال، قائد ريال مدريد المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، صفوف النادي بنهاية الموسم الجاري، ليسدل الستار على مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت 23 عاما، وشهدت تتويجه بـ 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وقضى الظهير الأيمن الإسباني، الذي انضم إلى النادي في العاشرة من عمره، عشرة مواسم في أكاديمية الناشئين قبل أن يغادر ليلعب موسما واحدا في صفوف باير ليفركوزن عام 2012.

وعاد كارفخال بعد عام واحد ليقضي 13 موسما مع الفريق الأول لريال مدريد، محققا 27 لقبا خلال واحدة من أكثر الفترات نجاحا في تاريخ النادي.

وقال النادي في بيان اليوم الإثنين: "اتفق نادي ريال مدريد وقائدنا داني كارفخال على إنهاء مسيرة رائعة كلاعب في نادينا بنهاية الموسم الحالي".

ويعد كارفخال واحدا من 5 لاعبين فقط توجوا بكأس أوروبا 6 مرات، وكان ركيزة أساسية في النجاحات المذهلة التي حققها ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على مدار العقد الماضي.

أرقام كارفخال

وخاض كارفخال 450 مباراة سجل خلالها 14 هدفا، وحصل في عام 2024 على جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفا أسهم به في تعزيز ريال مدريد لرقمه القياسي بالفوز باللقب القاري رقم 15.

ومع ذلك، واجه اللاعب صعوبة في استعادة إيقاعه المعهود في المواسم الأخيرة، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة في اللحظات الأخيرة من مباراة في الدوري الإسباني أمام فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو في عام 2024.

ودوليا خاض كارفخال 51 مباراة مع منتخب إسبانيا، وتوج بلقب بطولة أوروبا عام 2024 ودوري الأمم الأوروبية عام 2023.

ووصف فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اللاعب، بأنه "أسطورة ورمز لريال مدريد وأكاديمية ناشئيه"، وأضاف "هذا هو بيته وسيبقى كذلك دائما".

وسيكرم ملعب سانتياجو برنابيو كارفخال يوم السبت المقبل، خلال مباراة ريال مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني هذا الموسم أمام أتليتيك بيلباو.

