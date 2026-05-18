لبنان يدين استهداف السعودية بمسيّرات ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن إدانتها الشديدة لمحاولة استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بثلاث طائرات مسيّرة أمس، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الهجمات تشكل أيضاً خرقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2817 الصادر في 11 مارس 2026، الذي أدان الاعتداءات التي تستهدف الدول العربية، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وجددت وزارة الخارجية والمغتربين تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.