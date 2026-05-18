الإمارات تشدد على أهمية مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة وترسيخ التعاون القضائي مع بريطانيا

شدد وزير دولة في وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة سعيد الهاجري، على أهمية مواصلة التعاون مع المملكة المتحدة في مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز النزاهة المالية، وترسيخ التعاون القضائي بين البلدين.

جاء ذلك خلال مشاركة دولة الإمارات برئاسة الهاجري، في اجتماع رفيع المستوى عقد بالعاصمة البريطانية لندن، ترأسه من الجانب البريطاني عضو البرلمان ووزير الدولة لشؤون الأمن دان جارفيس؛ بهدف تعزيز التعاون في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتعاون القضائي، والمخاطر الناشئة التي تؤثر في النظام المالي العالمي.

وأكد الهاجري التزام دولة الإمارات ببناء شراكة قوية، وعملية، ومرتكزة على هدف تحقيق النتائج بالتعاون مع المملكة المتحدة، بما يعكس عمق الشراكة القائمة والتزام البلدين المشترك بتعزيزالتعاون في مجال مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع التقدم المحرز في إطار الركائز الثلاث الأساسية للشراكة، وهي: تنسيق السياسات، والتعاون التشغيلي، والتعاون القضائي، كما ركزت المناقشات على سبل تعزيز تبادل المعلومات، ودعم المساعدة القانونية المتبادلة، والتصدي لمخاطر الجرائم المالية الناشئة.