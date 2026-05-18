قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة
اختفاء صاحبة أجمل عيون بالغردقة يثير الجدل.. ما القصة
جيمس روبنز: الضغوط الاقتصادية والحصار يدفعان إيران للتحرك سريعًا نحو اتفاق
بعد اغتيال الحداد .. تعيين محمد عودة قائدا للجناح العسكري في غزة
برشلونة يكافئ فليك بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني
كاف يعلن استضافة السنغال أمم إفريقيا 2026 للكرة الشاطئية
وزير الصناعة: ارتفاع عالمي مرتقب لأسعار الخردة وإعادة التدوير في 2027
إنذار نووي يهز أوروبا.. أوكرانيا تتهم بيلاروسيا بتهديد الأمن العالمي
أولى صفقات حقبة ألونسو.. تشيلسي يقترب من هداف برينتفورد
القيادة الأمريكية: غيرنا مسار 84 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على إيران
وزير العلم الأذربيجاني يشيد بتطوير مناهج العربي المصرية ويرحب بالتعاون التعليمي مع مصر
لامين يامال يقترب من الغياب عن بداية مشوار إسبانيا في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حاصل على دكتوراة من الأزهر .. الدكتور علي الحذيفي خطيباً ليوم عرفة

الدكتور علي الحذيفي
الدكتور علي الحذيفي
محمد صبري عبد الرحيم

 صدر قرار سعودي بتعيين إمام وخطيب المسجد النبوي الدكتور علي الحذيفي خطيبًا ليوم عرفة 2026، ويحل علينا يوم عرفة 2026 يوم الثلاثاء 26 مايو ، وتكون خطبة يوم عرفة قبل صلاة الظهر والعصر «جمع تقديم».

من هو خطيب يوم عرفة 2026 ؟

وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن صدور موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على تولي الشيخ الدكتور علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي  خطيبًا ليوم عرفة 2026

من هو خطيب يوم عرفة الشيخ علي الحذيفي

هو علي بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد الحذيفي، قارئ و إمام سعودي من مواليد سنة ۱۳٦٦ه في قرية "القرن المستقيم" ببلد العوامر (جنوب مكة).

تعلم الشيخ علي الحذيفي القرآن الكريم و ختمه على يد الشيخ محمد بن إبراهيم الحذيفي العامري بالإضافة إلى تعلمه لبعض العلوم الشرعية.

التحق بعد ذلك بمدرسة «السلفية الأهلية» في بلجرشي سنة ۱۳۸۱ه، ثم بعدها بالمعهد العلمي لبلجرشي سنة ۱۳۸۳ه.

ومنذ حصوله على شهادة جامعة الشريعة بالرياض سنة ۱۳۹۲ه، والشيخ علي الحذيفي يزاول مهنة أستاذ في المعهد العلمي بالموازاة مع منصبه كإمام جامع "بلجرشي الأعلى".

ماجستير من جامعة الأزهر

سنة ۱۳۹۵ه، حصل الشيخ علي الحذيفي على ماجستير من جامعة "الأزهر" ثم على الدكتوراه، نال درجة الماجستير من الأزهر عام 1395هـ (1975م)، كما نال درجة الدكتوراه من الأزهر أيضاً من قسم الفقه «شعبة السياسة الشرعية»، وكان موضوع رسالته: «طرائق الحكم المختلفة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الإسلامية»

 وقد سبق له أن درس في الجامعة الإسلامية (۱۳۹۷ه)، ثم جامعة "الحديث"، "جامعة الدعوى وأصول الدين"، وأخيراً جامعة القرآن الكريم منذ سنة ۱٤۱۸ه.

عين إماماً في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف

عين الشيخ علي الحذيفي إماما في المسجد النبوي الشريف سنة ۱۳۹۹ه، ثم إماما بالمسجد الحرام في رمضان ۱٤۰۱ه، و منذ سنة ۱٤۰۲ه و هو إمام بالمسجد النبوي الشريف.

المشاركة في لجان علمية

ويعد الشيخ علي الحذيفي من أهم أعضاء لجان وهيئات علمية عدة منها اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة المنورة (كرئيس)، لجنة الإشراف على تسجيل المصاحف المرتلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.


ويشارك علي الحذيفي في عدد كبير من الندوات الدينية في العديد من الدول المسلمة، وتبث القنوات الإذاعية والتلفزية قراءاته القرآنية، وله بعض المؤلفات والكتب الدينية.
 


 

خطيب يوم عرفة خطبة يوم عرفة خطبة عرفة علي الحذيفي الحج السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

الاهلي

قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل

الذهب

فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ييس توروب مدرب الأهلي

طلائع الجيش

طلائع الجيش يتقدم على فاركو بهدف إسلام محارب في الشوط الأول

رضا سليم

الأهلي يحسم موقف رضا سليم بعد نهاية إعارته مع الجيش الملكي

بالصور

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية

الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس

فيديو

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

الزمالك

بعد ضياع الكونفدرالية.. قرارات عاجلة داخل الزمالك

صاحبة أجمل عيون بالغردقة

اختفاء صاحبة أجمل عيون بالغردقة يثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد