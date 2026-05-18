ضربة موجعة لإسبانيا.. إصابة فيرمين لوبيز مع برشلونة وغيابه عن كأس العالم

تلقى برشلونة ومنتخب إسبانيا صدمة قوية بعد تأكد إصابة لاعب الوسط الشاب فيرمين لوبيز بكسر في مشط القدم الخامس بالقدم اليمنى، خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام ريال بيتيس.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي أن اللاعب سيخضع لتدخل جراحي خلال الساعات المقبلة، على أن يتم تحديد مدة غيابه وبرنامج التأهيل بعد العملية بشكل نهائي.

وكان فيرمين قد اشتكى من آلام قوية خلال المباراة، ما دفع الجهاز الفني لاستبداله بين شوطي اللقاء، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية والأشعة عن تعرضه لكسر واضح في القدم.

وبحسب تقارير صحفية، فإن اللاعب قد يغيب لفترة تصل إلى شهرين أو 3 أشهر، وهو ما يؤكد غيابه مشاركته مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026، خاصة أنه كان من العناصر التي يعتمد عليها المدرب لويس دي لا فوينتي في خط الوسط خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي الإصابة في توقيت صعب بالنسبة لبرشلونة، بعدما نجح اللاعب الشاب في فرض نفسه داخل التشكيل الأساسي هذا الموسم، بفضل المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق الكتالوني على مدار الموسم الحالي.