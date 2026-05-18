جنوب سيناء تُعلن جاهزية مدارس التجمعات التنموية لاستقبال طلبات الالتحاق والتحويل

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، جاهزية مدارس التجمعات التنموية لاستقبال طلبات التقديم والتحويل للطلاب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، بشأن تفعيل وتشغيل المرافق الخدمية داخل التجمعات التنموية بالمحافظة.

وأعلنت مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، الدكتورة وفاء رضا، جاهزية المدارس لاستقبال طلبات التقديم والتحويل في مدارس التجمعات التنموية: «سهل القاع، إسلا وعريق، السعال، النهايات، السحيمي، والحمة»، مع توفير جميع التيسيرات اللازمة لأولياء الأمور.

وشددت على سرعة إنهاء إجراءات التقديم والتحويل داخل المدارس نفسها، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويضمن تيسير الإجراءات دون الحاجة إلى التوجه للإدارات التعليمية التابعة لهذه المدارس.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي أجرتها االدكتورة وفاء رضا، ليوم الإثنين 18 مايو، لمدرسة تجمع سهل القاع بمدينة طور سيناء، بحضور مدير إدارة طور سيناء التعليمية.

وأعلنت جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، مع توفير المعلمين لمختلف المراحل، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متكاملة داخل التجمعات التنموية.

وعقدت الدكتورة وفاء رضا، اجتماعًا مصغرًا مع عدد من أهالي تجمع سهل القاع، استمعت خلاله إلى مطالبهم واحتياجاتهم المتعلقة بالعملية التعليمية، مؤكدة حرص المديرية على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.