لامين يامال يقترب من الغياب عن بداية مشوار إسبانيا في كأس العالم 2026

أكدت تقارير صحفية تطورات حالة لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 15 يوليو 2026.

وكان يامال قد تعرض لإصابة خلال مشاركته مع برشلونة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، حيث يعاني من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية؛ ما تسبب في غيابه عن مباريات الفريق الكتالوني خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن فترة تعافي اللاعب تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، وهو ما يعني تأكد غيابه عن المباراة الافتتاحية لمنتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتك" أن الجهاز الفني للمنتخب الإسباني بقيادة لويس دي لا فوينتي يرفض المجازفة باللاعب، ويفضل التعامل بحذر مع حالته البدنية؛ لضمان جاهزيته الكاملة على المدى الطويل.

وأضافت الصحيفة أن يامال سيحصل على راحة خلال المباراتين الوديتين أمام العراق وبيرو قبل انطلاق المونديال، كما سيغيب عن مواجهة إسبانيا الأولى أمام الرأس الأخضر في دور المجموعات.

وأوضحت التقارير أن موقف اللاعب من المشاركة أمام السعودية لا يزال محل شك كبير، بينما تزداد فرص لحاقه بالمباراة الثالثة في دور المجموعات أمام أوروجواي.