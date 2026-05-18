مراجعة منظومة السلامة وطفايات الحريق بمستودع بوتاجاز بسدمنت الجبل ببني سويف.. صور

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، يرافقه بلال حبش نائب المحافظ، خلال جولته اليوم بمركز إهناسيا، سير العمل بمحطة الوقود ومستودع البوتاجاز بقرية سدمنت الجبل، وذلك لمتابعة انتظام تقديم الخدمة للمواطنين والوقوف على إجراءات السلامة والحماية المدنية داخل المنشأتين.

وأبدى المحافظ استياءه من عدم كفاية منظومة طفايات الحريق وعدم جاهزيتها بالشكل المطلوب، مؤكدًا أنها تحتاج إلى مراجعة شاملة ورفع كفاءتها، بما يضمن تحقيق أعلى م

عدلات الأمان والسلامة العامة.

وشدد المحافظ على ضرورة إعداد تقرير ميداني عاجل وشامل عن حالة طفايات الحريق ومنظومة الحماية المدنية بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع حصر أوجه القصور واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها، والتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات الوقائية.

كما وجّه بمتابعة الكميات التي يتم توريدها من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، وانتظام عمليات التوزيع، ورصد أي معوقات بشكل لحظي والتعامل معها فورًا.

رافق المحافظ خلال جولته أحمد دسوقي مدير عام الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذ أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة إهناسيا، ومسؤولو الوحدة المحلية.