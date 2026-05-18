جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم زيارات ميدانية لشركات الطاقة الشمسية لتعزيز التدريب العملي للطلاب

نظم برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة في جامعة بني سويف التكنولوجية زيارة علمية إلى كبرى شركات الطاقة الشمسية، برعاية رئيس الجامعة الدكتور جان هنري حنا، تعزيزًا للخبرة التطبيقية للطلاب وربطًا للمناهج باحتياجات سوق العمل.

وشملت الزيارات عددًا من مواقع إنتاج وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، حيث أتيحت للطلاب فرصة التعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في تصميم وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية، إلى جانب متابعة مراحل الإنتاج المختلفة داخل المصانع، بدءًا من تجهيز المواد الخام وحتى اختبارات الجودة النهائية.

وخلال الزيارات، تلقى الطلاب تدريبًا عمليًا على تركيب الألواح الشمسية وأنظمة التوصيل بالشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى التعرف على إجراءات الصيانة والتشغيل الفعلي للمحطات، مما ساهم في تنمية مهاراتهم التطبيقية وتعزيز قدراتهم الفنية.

كما تضمنت الزيارات جولات ميدانية داخل مواقع تنفيذ المشروعات، حيث تفاعل الطلاب مع المهندسين والخبراء، واطلعوا على التحديات الواقعية التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة، وسبل التغلب عليها باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية.

وأُجريت الزيارات تحت إشراف بهاء مصطفى، وكيل الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتأتي ضمن خطة برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تعتمد على التدريب العملي والزيارات الميدانية كجزء أساسي من العملية التعليمية، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي في مجال الطاقة النظيفة.