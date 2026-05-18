زراعة بني سويف: توريد 176 ألف طن قمح وإزالة 37 حالة تعدٍ خلال أسبوع

نفذت مديرية الزراعة ببني سويف برئاسة المهندس محمد أمين عددًا من الأنشطة والجهود الميدانية خلال الأسبوع الثاني من مايو الجاري، في إطار خطة المحافظة لدعم القطاع الزراعي ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية وتقديم أوجه الدعم للمزارعين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف.

حيث شهدت المديرية استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم 2026، حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة حتى 15 مايو الجاري 176 ألفًا و979 طنًا، مقابل 165 ألفًا و225 طنًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما تم حصاد نحو 86 ألفًا و436 فدانًا من إجمالي المساحة المنزرعة التي تبلغ 116 ألفًا و381 فدانًا. كما تواصل توريد محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم والقناة، حيث بلغت الكميات الموردة لمصنع الفيوم 18 ألفًا و830 طنًا بمتوسط إنتاجية 16.7 طنًا للفدان، بينما بلغت الكميات الموردة لمصنع القناة 297 ألفًا و532 طنًا بمتوسط 18.1 طنًا للفدان.

وتضمنت الجهود تنفيذ حملات رقابية على محلات ومصانع الأعلاف بمركز ناصر والمنطقة الصناعية ببياض العرب، لمتابعة التراخيص والأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، إلى جانب المرور على الجمعيات الزراعية بمراكز بني سويف والفشن لمتابعة أرصدة الأسمدة والحيازات الزراعية وأعمال حماية الأراضي، فضلًا عن متابعة الشكاوى الواردة والرد عليها.

فيما واصلت المديرية جهودها في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم رصد وإزالة 37 حالة تعدٍ خلال الأسبوع الثاني من مايو الجاري، بمساحة إجمالية بلغت فدانًا و5 قراريط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مجال الإرشاد الزراعي، تم تنفيذ ندوات توعوية عن محصولي الذرة الشامية وفول الصويا من حيث طرق الزراعة والخدمة والحصاد، مع التوعية بأهمية التوسع في زراعة تلك المحاصيل، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة. كما تم تنفيذ أعمال خلط وتجهيز الطعوم السامة بالجمعيات الزراعية، والمرور على محلات المبيدات للتأكد من التراخيص وصلاحية المبيدات، ومتابعة زراعات الذرة الشامية وفحص الإصابة بحشرة الحشد.

وشملت الأنشطة أيضًا المرور على الزراعات البستانية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، ومتابعة زراعات الموز بالتنسيق مع اللجنة العلمية لمكافحة مرض التورد والتبرقش، فضلًا عن المرور على الصوب الزراعية والمشاتل بناحية سنور لمتابعة التراخيص وتقديم التوصيات الفنية الخاصة بزراعة الطماطم.

وفيما يتعلق بمنظومة كارت الفلاح، أوضحت المديرية أن إجمالي عدد الاستمارات المسجلة بلغ 282 ألفًا و203 استمارات، تم اعتماد 282 ألفًا و193 منها حتى الآن، بما يعكس انتظام سير العمل بالمنظومة.

كما شهدت تلك الفترة متابعة أعمال الحقول الإرشادية بمركزي إهناسيا وبني سويف، ومتابعة شكاوى ضعف مياه الري والتنسيق مع أجهزة الري لتطهير الترع الأكثر احتياجًا، إلى جانب جولات ميدانية لمتابعة الزراعات الصيفية والاطمئنان على توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي.