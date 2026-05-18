أخبار بني سويف| الوحدات المحلية تواصل جهودها في مواجهة التعديات.. وتحرير 11 محضرا في حملات تموينية

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف تواصل جهودها في مواجهة التعديات

في ضوء توجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها اليومية في تنفيذ حملات النظافة والتجميل وتحسين مستوى الخدمات، حيث تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة محمد بكري سير العمل باللجان الفنية للتصالح، كما تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة من عدد من شوارع المدينة شملت كوبري النيل وطريق السادات وكورنيش النيل وشارع الروضة وشارع حلمي الملط وشارع حاتم رشدي وشارع عبدالسلام عارف وجسر إسلام وميدان مولد النبي وشارع حافظ وشارع صفية زغلول

كما تضمنت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع أطنان من القمامة والمخلفات من قرى بلفيا والدوالطة والحكامنة وبني رضوان وإبشنا وباها وحاجر بني سليمان وتزمنت الشرقية وبياض العرب والعلالمة والشيخ علي، كما تم إزالة حالتي تعد على أرض زراعية بقريتي الزرابي والدوية، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء مخالفة بشارع صفية زغلول والتحفظ على الخلاطة ومواد التشوين

منتخب مسرح جامعة بني سويف يحصد المركز الثاني بمهرجان إبداع 14

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، حصول منتخب المسرح بالجامعة على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في مهرجان “إبداع 14”، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد جاء هذا التتويج عن العرض المسرحي المتميز “آخر ظلال الأرض”، الذي شارك في بطولته 25 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، ليعكس روح التعاون والإبداع الجماعي تحت إشراف ورعاية قيادات الجامعة.

تحرير 11 محضرا في حملات تموينية مكثفة شرق النيل ببني سويف

تمكنت إدارة تموين شرق النيل في بني سويف من شن حملة رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وتحت إشراف أحمد عنتر وكيل المديرية، بهدف إحكام الرقابة التموينية والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للمواطنين.

وأسفرت الحملة، التي قادها أحمد عبد السلام مدير الإدارة، عن تحرير 11 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، إلى جانب مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية والمخابز البلدية.