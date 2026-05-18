كيفية استخراج كعب عمل إليكترونياً.. الخطوات والرابط
إلهام أبو الفتح
كيفية استخراج كعب عمل إليكترونياً.. الخطوات والرابط

استخراج كعب عمل
رشا عوني

وفرت وزارة العمل خدمة استخراج كعب العمل أونلاين عبر موقعها الرسمي دون الحاجة لزيارة مكاتب القوى العمل المنتشرة على مستوى المحافظات، حيث أصبح بإمكانك الآن استخراج كعب عمل من المنزل خلال دقائق عبر الموقع الإلكتروني و طباعة كعب العمل او شهادة القيد و تسليمها للجهة المطلوبة.

وأوضحت وزارة العمل أن الجهات المختصة تقوم بمراجعة الطلب والبت فيه خلال 24 ساعة، سواء بالموافقة على إصدار الشهادة أو رفض الطلب في حال وجود بيانات غير مستوفاة.

ما هو كعب العمل ؟ 

يُعد واحدًا من أهم المستندات التي تطلب مصوغات التعيين، ويتم استخراجه من أقرب مكتب عمل بمحيط محل الإقامة، وتسهيلًا على المواطنين أتاح موقع وزارة القوي العاملة، إمكانية استخراجه إلكترونياً.

استخراج كعب عمل في 24 ساعة

يتم التحقق من الطلب من جانب وزارة العمل والرد بقبول أو رفض الطلب خلال 24 ساعة، وفي حال قبول الطلب يتم إصدار الشهادة للمواطن، ويقوم المواطن إما بطباعة الشهادة أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى جهة العمل، بما يُمثل نموذجًا عمليًا لفكرة “الخزينة الرقمية” للمواطن كأحد ممكنات التحول الرقمي.

شروط استخراج كعب العمل إلكترونيا 2026

الاطلاع على شروط استخراج كعب العمل إلكترونيًا 2026 يضمن إتمام التسجيل بشكل صحيح دون رفض أو تأخير.

  • يُشترط أن يكون المتقدم باحثًا عن عمل داخل مصر أو خارجها
  • يجب إدخال بيانات صحيحة ومطابقة للوثائق الرسمية المسجلة
  • لا يُقبل التسجيل في حال نقص البيانات الأساسية أو عدم استكمال الملف الشخصي
  • تستلزم بعض الحالات تحديد هدف التسجيل بدقة سواء للعمل المحلي أو السفر للخارج

رابط استخراج كعب العمل إلكترونيًا

يمكن الحصول على الخدمة من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية عبر الرابط التالي، من هنا

 

خطوات استخراج كعب العمل إلكترونيًا

- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

- تسجيل الدخول بالحساب الشخصي.

- اختيار "خدمات وزارة العمل".

- الضغط على خدمة "إصدار شهادة قيد".

- إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات إن وجدت.

- مراجعة البيانات وإرسال الطلب إلكترونيًا.

استلام كعب العمل

في حال قبول الطلب، يتم إصدار شهادة القيد إلكترونيًا، مع إتاحة طباعتها أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى جهة العمل بسهولة.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلكترونيًا.

