اليمن.. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية في مأرب

أفادت وسائل إعلام يمنية بأن جماعة الحوثي تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار من طراز “إم كيو-9 ريبر” في مديرية الوادي بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

وذكرت سائل الإعلام أن مدينة مأرب شهدت، مساء الأحد، انفجارات عنيفة هزت الأجواء عقب استهداف الطائرة المسيّرة وإسقاطها في المنطقة.

ونقلت منصة “ديفانس لاين” عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات كبيرة في سماء المدينة، تزامنًا مع رصد إطلاق صاروخ دفاع جوي من منطقة صرواح غربي مأرب، أعقبه انفجاران متتاليان في الجو، في حين تعد صرواح وسلسلة جبال هيلان من أبرز المناطق التي يعتقد أنها تضم منظومات دفاع جوي تابعة للحوثيين وتُستخدم في استهداف هذا النوع من الطائرات.

كما تداول ناشطون على مواقع التواصل صورًا قالوا إنها تظهر حطام الطائرة الأمريكية متناثرًا في منطقة صحراوية شرقي مديرية الوادي، إلى جانب أجزاء من معداتها وذخائرها، بينها مكونات يُعتقد أنها تعود لصواريخ “هيلفاير” الموجهة.

وبحسب الصور المتداولة، فقد ظهرت بقايا يرجح أنها تعود لصواريخ “AGM-114R9X” المعروفة باسم “النينجا”، وهي نسخة معدلة من صواريخ “هيلفاير” تُستخدم في تنفيذ عمليات دقيقة تستهدف أهدافًا محددة.