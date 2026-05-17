عُمان ترحب باتفاق الإفراج عن 1600 أسير في اليمن

رحبت سلطنة عُمان بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن نجاح جولة المفاوضات التي استضافتها الأردن، والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية على الكشوفات النهائية للإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبطين بالأزمة اليمنية، وذلك استنادًا إلى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في سلطنة عُمان خلال ديسمبر 2025.

عمان ترحب بالإفراج عن 1600 يمني

وأعربت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان صادر اليوم، عن تقديرها للجهود التي بذلتها الأردن في استضافة ودعم هذه الجولة من المفاوضات، مشيدة كذلك بالدور الذي قامت به الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسهيل الوصول إلى هذا الاتفاق الإنساني.

وأكدت الوزارة، أن هذا التفاهم يعكس تجاوبًا بنّاءً من الأطراف المعنية، معربة عن أملها في أن يسهم الاتفاق في تعزيز الثقة بين الفرقاء وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الوفاق والسلام في اليمن.