عاهل البحرين وسلطان عمان يؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

بحث ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اتصال أجراه مع سلطان سلطنة عمان السلطان هيثم طارق؛ العلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين، وأخر المستجدات والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد الجانبان، خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وكافة الممرات المائية الدولية، بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.

وفي ختام الاتصال..أعرب ملك البحرين، عن خالص تمنياته لسلطان عمان بموفور الصحة والسعادة، وللسلطنة بدوام التقدم والازدهار.