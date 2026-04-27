الصداع مش طبيعي .. 6 أسباب خطيرة مش واخد بالك منها

يُعد الصداع من أكثر الأعراض شيوعًا بين الناس، وغالبًا ما يتم التعامل معه باعتباره أمرًا بسيطًا يمكن التخلص منه بمسكن سريع أو قسط من الراحة. لكن في الحقيقة، الصداع ليس دائمًا عرضًا عابرًا، بل قد يكون رسالة تحذيرية من الجسم تشير إلى وجود مشكلة صحية أعمق تحتاج إلى الانتباه. تجاهل هذه الإشارات قد يؤدي إلى تفاقم الحالة مع مرور الوقت.

في هذا التقرير، نستعرض 6 أسباب خطيرة قد تكون وراء الصداع المستمر دون أن تنتبه لها، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

الجفاف عدو خفي لصحتك

عدم شرب كميات كافية من الماء من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الصداع. فالجفاف يؤثر على تدفق الدم إلى المخ، ما يسبب انقباض الأوعية الدموية والشعور بالألم. كثيرون لا يربطون بين قلة شرب الماء والصداع، رغم أن هذه المشكلة من أكثر الأسباب انتشارًا وسهولة في العلاج.

اضطرابات النوم خلل يؤثر على المخ

السهر لساعات طويلة أو النوم المتقطع يؤثر بشكل مباشر على وظائف المخ، ويؤدي إلى ظهور الصداع بشكل متكرر. فالجسم يحتاج إلى الراحة الكافية لإعادة توازن الجهاز العصبي، وأي خلل في النوم قد ينعكس في صورة صداع مزعج يستمر طوال اليوم.

الإجهاد والتوتر النفسي

التوتر المستمر والضغوط النفسية من الأسباب الرئيسية للصداع، خاصة ما يُعرف بصداع التوتر. هذا النوع من الصداع ينتج عن شد العضلات في الرأس والرقبة نتيجة القلق والتفكير الزائد، وقد يتحول إلى حالة مزمنة إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

الإفراط في تناول الكافيين

رغم أن الكافيين قد يساعد في تخفيف الصداع في بعض الحالات، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى نتيجة عكسية. فالإكثار من القهوة أو الشاي قد يسبب اضطرابًا في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى صداع متكرر، خاصة عند محاولة تقليل الكمية فجأة.

مشكلات النظر

إجهاد العين بسبب استخدام الهاتف أو الكمبيوتر لفترات طويلة، أو وجود ضعف في النظر دون علاج، قد يكون سببًا رئيسيًا في الشعور بالصداع. هذا النوع من الصداع غالبًا ما يكون مصحوبًا بزغللة أو ألم حول العينين.

ارتفاع ضغط الدم

يُعد ارتفاع ضغط الدم من الأسباب الخطيرة التي قد تؤدي إلى الصداع، خاصة إذا لم يتم تشخيصه أو السيطرة عليه. في بعض الحالات، يكون الصداع هو العرض الوحيد الذي ينبه الشخص إلى وجود هذه المشكلة، ما يستدعي ضرورة قياس الضغط بشكل دوري.

متى يكون الصداع خطرًا؟

يؤكد الأطباء أن هناك علامات تستدعي القلق، مثل الصداع الشديد المفاجئ، أو المصحوب بضعف في الرؤية، أو تنميل في الأطراف، أو قيء مستمر. في هذه الحالات، يجب التوجه فورًا إلى الطبيب لتشخيص السبب بدقة.

كيف تتجنب الصداع؟

الوقاية تبدأ من اتباع نمط حياة صحي، يشمل شرب الماء بكميات كافية، والحصول على نوم منتظم، وتقليل التوتر، وتنظيم استهلاك الكافيين. كما يُنصح بإجراء فحوصات دورية للاطمئنان على ضغط الدم وصحة العين.