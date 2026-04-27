تهديد مروحية إسرائيلية.. جيش الاحتلال يعترف بفشله أمام مسيرات حزب الله

أشارت تقديرات في الجيش الإسرائيلي، إلى أن حزب الله حاول استهداف مروحية إنقاذ تابعة لسلاح الجو، خلال عملية إجلاء جنود جرحى في جنوب لبنان؛ عقب حادث ميداني أسفر عن مقتل الجندي “عيدان فوكس”، وإصابة عدد آخر من الجنود.

وبحسب ما أوردته مصادر عسكرية، فإن طائرتين مسيّرتين تم تشغيلهما بتقنية الألياف الضوئية، استُخدمتا في الهجوم، وهو ما اعتبره الجيش تحديا كبيرا، إذ إن هذه التقنية تقلل من إمكانية التشويش الإلكتروني أو السيطرة على الطائرات المسيرة.

وأفاد مصدر عسكري إسرائيلي بأن المروحية كانت في "وضع هش" أثناء عملية الإخلاء، حيث تُعد أكثر عرضة للاستهداف أثناء الهبوط والإقلاع، مشيرًا إلى أن القوات اضطرت لتنفيذ الإجلاء تحت غطاء جوي لتقليل المخاطر.

وأضاف المصدر أن الطائرة المسيّرة انفجرت بالقرب من المروحية بعد لحظات من إقلاعها، دون أن تُسجل إصابة مباشرة للمروحية نفسها، فيما اعتبر الجيش أن الهجوم كان يهدف لإلحاق أضرار أكبر بالقوات خلال عملية الإخلاء.