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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل 5 سيارات عائلية موديل 2026 في مصر

أسعار السيارات العائلية
أسعار السيارات العائلية
عزة عاطف

تشهد سوق السيارات المصرية منافسة محتدمة في قطاع السيارات الهاتشباك العائلية المدمجة، خاصة مع بحث العائلات والشباب عن طرازات تجمع بين رحابة المقصورة، اعتمادية المحرك، واستهلاك الوقود الاقتصادي، والأهم من ذلك الطرح بسعر مناسب ومنافس يلائم القوة الشرائية الحالية في صالات العرض دون التضحية بعوامل الأمان الحديثة.

نيسان قشقاي موديل 20261

نيسان قشقاي

تعد نيسان قشقاي واحدة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV العائلية الأكثر شهرة في السوق المصرية، وحصل موديل 2026 على تحديثات ممتازة تعزز من راحة الأسرة أثناء السفر والتنقل اليومي بفضل شاسيه متزن ومساحة تخزين خلفية رحبة.

تعتمد السيارة ميكانيكيًا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر متصل بشاحن توربيني، يولد قوة ميكانيكية تبلغ 148 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن/متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متطور يوفر استهلاكًا متوازنًا للوقود.

تباع الفئة الأولى من نيسان قشقاي موديل 2026 في صالات العرض بسعر رسمي يبلغ مليون و 844 ألف جنيه مصري، بينما تُطرح الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بسعر رسمي يبلغ مليون و 929 ألف جنيه مصري.

ساوايست S09 موديل 2026

ساوايست S09 2026

إذا كنت تبحث عن سيارة عائلية كبيرة الحجم ومناسبة للعائلات الكبيرة، فإن ساوايست S09 تقدم خيار السبع مقاعد المريح مع مساحات داخلية ممتازة وتكنولوجيا مقصورة متطورة تلبي احتياجات الرفاهية والأمان لكل الركاب في الخلف.

تستمد هذه السيارة العائلية قوتها من محرك تيربو قوي سعة 2.0 لتر، يمنح السيارة القدرة على حمل الأوزان الكبيرة بكفاءة عالية، وينتج قوة حصانية ضخمة وعزم دوران مرتفع يتكامل مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذكي يوفر أنماط قيادة متعددة تناسب الطرق المصرية.

تتوفر سيارة ساوايست S09 موديل 2026 في السوق المصرية بسعر رسمي مناسب جدًا لفئتها وحجمها، حيث تباع بسعر مليون و 550 ألف جنيه مصري.

رينو أوسترال موديل 2026

رينو أوسترال 2026

تقدم رينو أوسترال الفرنسية مفهومًا أوروبيًا متطورًا للسيارات العائلية؛ حيث تركز بشكل كامل على جودة الخامات الداخلية للمقصورة وعوامل الأمان المتقدمة مثل الوسائد الهوائية المحيطية وأنظمة الثبات الإلكتروني لحماية أفراد الأسرة.

تأتي أوسترال بمحرك تيربو اقتصادي في استهلاك الوقود بسعة 1.3 لتر (1300 سي سي)، يولد قوة حصانية تصل إلى 150 حصانًا وعزم دوران يقدر بنحو 250 نيوتن/متر، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيكي سلس يوفر تجربة قيادة هادئة ومريحة داخل المدن.

تبدأ الأسعار الرسمية لسيارة رينو أوسترال موديل 2026 في مصر من مليون و 400 ألف جنيه مصري للفئة الأولى، وتتدرج الفئات حسب التجهيزات لتصل إلى مليون و 770 ألف جنيه مصري للفئة الفاخرة كاملة المواصفات.

إم جي HS موديل 2026

MG HS

تعتبر إم جي HS من الخيارات العائلية المفضلة في فئة الـ SUV المدمجة نظير ما تقدمه من مساحات جلوس واسعة مكسوة بالجلود الفاخرة، بالإضافة إلى تجهيزات الترفيه وشاشات العرض الكبيرة التي تجعل الرحلات الطويلة ممتعة للأطفال والعائلة.

تعتمد المركبة على منظومة دفع قوية تشمل محركًا رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، يضمن تسارعًا قويًا واستجابة سريعة على الطرقات السريعة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي حديث ثنائي التعشيق ممتد بنظام الدفع الأمامي.

تتوافر سيارة إم جي HS موديل 2026 في السوق المصرية بفئة تجهيزات متكاملة بسعر رسمي يبلغ مليون و 600 ألف جنيه مصري.

شانجان CS55 بلس موديل 2026

تعد شانجان CS55 بلس واحدة من السيارات التي تثبت أقدامها بقوة في فئة السيارات العائلية الاعتمادية ذات السعر المناسب والمنافس في مصر، وتتميز بتصميم ديناميكي ومقصورة مريحة معزولة بشكل جيد عن الضوضاء الخارجية.

تحتوي السيارة على محرك تيربو سعة 1.5 لتر (1500 سي سي) ينتج قوة متميزة تصل إلى 185 حصانًا وعزم دوران قوي يبلغ 300 نيوتن/متر، مما يجعلها من أقوى السيارات في فئتها السعرية، ويتصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية متطورة مجهزة بخزان وقود سعة 55 لتر لتوفير مدى سير طويل.

تطرح السيارة في صالات العرض بفئتين من التجهيزات، حيث تباع الفئة الأولى بسعر رسمي يبلغ مليون و 130 ألف جنيه مصري، بينما تأتي الفئة الثانية الأكثر رفاهية بسعر رسمي يبلغ مليون و 260 ألف جنيه مصري.

أسعار السيارات أسعار السيارات العائلية 2026 نيسان قشقاي إم جي HS 2026 أسعار شانجان CS55 بلس ساوايست S09 2026 رينو أوسترال 2026

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أسعار السيارات العائلية
أسعار السيارات العائلية
أسعار السيارات العائلية

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