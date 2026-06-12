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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استدعاء 880 ألف سيارة هوندا بسبب خطر انفصال العجلات

هوندا CRV هايبرد
هوندا CRV هايبرد
عزة عاطف

أصدرت شركة “هوندا” اليابانية استدعاءً لوجيستيًا ضخمًا وحرجًا يشمل أكثر من مليون سيارة هجينة وكهربائية تعمل بخلايا الوقود في السوق الأمريكية والعالمية؛ وجاء هذا الإجراء الوقائي الصارم بعد رصد عيب مصنعي خطير في عدة إصلاح الإطارات في حالات الطوارئ الملحقة بالحقيبة الخلفية للمركبات. 

وأكدت التقارير الهندسية أن هذه العدة، التي يُفترض أن تكون طوق نجاة للملاك عند حدوث ثقب طارئ، يمكن أن تتحول إلى قذيفة خطيرة تنفجر في وجه المستخدم وتسببت بالفعل في إصابة 8 أشخاص حتى الآن.

تفاصيل الشحنة المستهدفة والموديلات المشمولة بالاستدعاء الفوري

أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية أن الحملة تغطي بدقة 1049883 سيارة، حيث تخلت هذه الموديلات الصديقة للبيئة عن الإطار الاحتياطي التقليدي لتوفير الوزن ومساحة خلايا الطاقة، واستبدلته بمضخة هواء وعلبة سائل رغوي لسد الثقوب. 

وتتوزع الموديلات المتضررة من الأعوام 2023 وحتى 2026 لتشمل طرازات هوندا سي آر في الهجينة بعدد يبلغ 744350 سيارة، وطرازات هوندا أكورد الهجينة بعدد يبلغ 305013 سيارة، بالإضافة إلى طرازات هوندا سي آر في العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية بعدد محدود شمل 340 سيارة حصريًا.

الخلل الميكانيكي لعلبة السائل الرغوي وآلية انفجار الغطاء

ينشأ الخطر ماديًا وجسيمًا عند محاولة الملاك استخدام العدة بشكل غير دقيق؛ فإذا جرى توصيل فوهة الخرطوم بصمام الإطار بطريقة غير إحكامية، يبدأ ضغط الهواء الارتدادي بالتدفق عكسيًا إلى داخل زجاجة السائل الرغوي العازل. 

وحسب الفحص الفني للهيكل، تضمن التصميم الأصلي صمام أمان لتصريف هذا الضغط الزائد، إلا أن المورد المصنع للقطعة قام بتركيب صمام أحادي الاتجاه غير ضروري لمنع التسريب مع سوء ضبط عيار الصمامات أثناء الإنتاج، مما يؤدي إلى احتباس الضغط ليتصاعد بشكل مرعب داخل العبوة ويسفر عن اقتلاع غطاء الزجاجة بعنف وقذفه ماديًا بسرعة رصاصة نحو وجه أو جسد الشخص الذي يقوم بالصيانة.

بدأت هوندا تتبع المشكلة منذ أبريل 2023 بعد تلقي شكاوى وضمانات متعددة، ورغم أن المورد حاول في البداية إلقاء اللوم على سوء استخدام المستهلكين، إلا أن توالي التقارير وتسجيل 53 مطالبة ضمان و8 إصابات جسدية دفع الشركة إلى اتخاذ القرار النهائي بالاستدعاء. 

وستقوم الشركة بإرسال خطابات رسمية للملاك بحلول يوليو 2026 لتوجيههم إلى مراكز الخدمة؛ حيث سيتولى الفنيون استبدال فوهة الخرطوم أو العبوة بالكامل بقطع معدلة تلغي الصمام أحادي الاتجاه تمامًا وبشكل مجاني، فيما نصحت الإدارة الملاك بالتوقف تمامًا عن استخدام هذه العدة في الوقت الراهن والاستعانة بخدمات المساعدة على الطريق حال حدوث طوارئ.

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