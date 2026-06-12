تشحن في 5 دقائق فقط.. BYD تفاجئ العالم ببطارية خارقة

بدأت عملاقة صناعة السيارات الصينية (BYD) التخطيط الفعلي والدخول المباشر إلى السوق الكندية، ولكن عبر استراتيجية عكسية تسبق طرح مركباتها في صالات العرض؛ حيث باشرت الشركة الصينية التمهيد لبناء شبكتها الخاصة والحصرية من محطات الشحن فائق السرعة “فلاش تشارجينج” شمال الحدود الأمريكية، في خطوة لوجستية ذكية تهدف إلى كسر هيمنة شركة "تسلا" ومنافستها شركتها في عقر دارها قبل إطلاق أي شحنة من السيارات.

تقنية بقدرة 1500 كيلوواط تمنح مدى 400 كيلومتر في دقائق معدودة

تعتمد البنية التحتية البرمجية والميكانيكية لمنظومة الشحن الجديدة من بي واي دي على تكنولوجيا مبتكرة تعمل بقدرة هائلة تصل إلى 1500 كيلوواط، والتي جرى الكشف عنها رسميًا لأول مرة في وقت سابق من هذا العام 2026.

وتستغل هذه التقنية المعمارية الكهربائية المتطورة بجهد 1000 فولت المتواجدة في طرازات الشركة الحديثة المدعومة بالجيل الثاني من بطاريات الشفرة الأسطورية (Second-generation Blade Battery)؛ حيث يمكن للمركبة سحب طاقة مادية كافية لقطع مسافة 250 ميلاً (ما يعادل 400 كيلومتر) خلال توقف لا يتعدى 5 دقائق فقط، وهو معدل قياسي يماثل الوقت المستغرق لتعبئة خزان الوقود التقليدي بالبنزين، مما يساهم مستقبلاً في بناء سيارات بحزم بطاريات أصغر حجمًا وأقل وزنًا.

التوسع اللوجستي في تورونتو والخبرات الصينية الممتدة لشحن خلايا الطاقة

أكدت الأنباء الاستثمارية القادمة من كندا أن بي واي دي نشرت بالفعل إعلاناً وظيفياً في مدينة تورونتو لتعيين مدير تطوير أعمال متخصص لشبكة "Flash Charging"، لتولي قيادة وتوجيه عمليات التوسع جغرافياً وبناء الشراكات مع مشغلي الطاقة المحليين.

وتمتلك الشركة الصينية خبرة ميدانية ضخمة في هذا المجال، حيث نجحت سابقاً في تأسيس وتشغيل أكثر من 6000 محطة شحن فائق السرعة داخل المدن الصينية، وتثق الإدارة في أن توفير هذه البنية التحتية الفائقة بشكل مسبق سيزيل تمامًا مخاوف المستهلك الكندي بشأن مدى القيادة، ويضمن تفوقًا تجاريًا فورياً بمجرد فتح باب الحجز المباشر لسياراتها الكهربائية.