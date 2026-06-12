ظهور شرس.. فورد إكسبلورر ST بحزمة سينيستر الرياضية

استجابت شركة فورد الأمريكية لشغف محبي التعديلات الرياضية بتقديم خيار تصميمي جديد يمنح سيارتها العائلية الشهيرة إكسبلورر ST مظهرًا أكثر هيبة وجرأة، حيث أعلنت الشركة رسميًا عن إطلاق حزمة التصميم المظلمة التي تحمل اسم "سينيستر" والمخصصة لطرازات عام 2027، مستوحية الفكرة مباشرة من التعديلات الأكثر رواجًا التي يقبل عليها ملاك هذه السيارة في أسواق خدمات ما بعد البيع.

لمسات سوداء ساحرة ترسم ملامح النسخة الجديدة

تأتي الحزمة الجديدة لتستبدل العناصر التقليدية بأخرى تفيض بالدبلوموسية الرياضية، حيث ترتكز السيارة على عجلات ضخمة مصنعة من الألمنيوم بقياس 21 بوصة مكسوة باللون الأسود اللامع بالكامل، ومحاطة بإطارات عريضة مخصصة لجميع الفصول.

ويمتد الطابع المظلم ليشمل الشعارات الرياضية الخاصة بفئة ST والتي حصلت على حواف سوداء لامعة بديلًا عن الكروم التقليدي، مما يمنح الهيكل الخارجي تجانسًا لافتًا.

إضاءة كهرمانية فريدة تميز الحزمة عن غيرها

لم تقتصر التعديلات على اللون الأسود فحسب، بل أضافت فورد لمسة بصرية فريدة متمثلة في تعديل نظام الإضاءة النهارية، حيث تخلت المصابيح الأمامية عن الإضاءة البيضاء المعتادة في طرازات إكسبلورر الأخرى لصالح إضاءة كهرمانية برتقالية تمنح الواجهة الأمامية مظهرًا هجوميًا حادًا ويسهل تمييزه على الطرقات فورًا بمجرد النظر للسيارة.

خيارات ألوان متعددة وأسعار في المتناول

تتميز حزمة "سينيستر" الجديدة بمرونة تخصيصها، إذ لم تحصر فورد هذا الخيار في طلاء خارجي محدد، بل يمكن للمشترين طلب هذه الحزمة بالتزامن مع أي لون يفضلونه من الألوان الرسمية المتاحة لطراز إكسبلورر ST دون الارتباط باللون الأسود للهيكل.

وتتوفر هذه الترقية البصرية بسعر منافس يبلغ 1695 دولارًا فقط تضاف إلى السعر الأساسي للسيارة.

أداء رياضي ثابت ومزايا حصرية للمشترين

حافظت فورد على قلب السيارة النابض دون أي تعديلات ميكانيكية، لتستمر السيارة في تقديم الأداء الرياضي القوي المعهود للعائلات التي لا ترغب في التخلي عن متعة القيادة السريعة.

وإلى جانب التعديلات البصرية، يحصل جميع مشتري هذه الفئة على ميزة إضافية مجانية تتيح لهم الانضمام إلى مدرسة القيادة الاحترافية التابعة للشركة لتطوير مهاراتهم في التحكم بالسيارات الرياضية على الحلبات.