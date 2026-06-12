قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول يعلن الجاهزية الكاملة لتأمين الاحتياجات من الغاز خلال الصيف
مبابي قبل انطلاق مشوار فرنسا بـ المونديال: سنحتفل في الشانزليزيه
هل تنتهي معاناة أوائل جامعة الأزهر؟ تحرك برلماني عاجل لحل أزمتهم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
لازم تدوس.. رسالة غامضة من فرج عامر: الحياة لا تحترم إلا الأقوياء
قفزة 35 جنيهًا للطبق.. تعافي أسعار البيض الأحمر بعد موجة خسائر للمنتجين
921 ألف طالب سيؤدون امتحانات الثانوية العامة.. و15% أسئلة مقالية
مفاجأة.. تفاصيل عقد حمزة عبد الكريم الجديد مع برشلونة
بقوة 7.8 ريختر.. ارتفاع حصيلة زلزال الفلبين إلى 55 قتيلا
هيئة الدواء تكشف عن مرحلة جديدة في دعم وتطوير الصناعات الدوائية المحلية.. تفاصيل
عمومية النقابة العامة تناقش التضخم في أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان
النقل تطلق مبادرة "فني واع.. لأسطول آمن" وتدعو الشركات والهيئات إلى الاستفادة من البرنامج المجاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ظهور شرس.. فورد إكسبلورر ST بحزمة سينيستر الرياضية

فورد إكسبلورر ST
فورد إكسبلورر ST
عزة عاطف

استجابت شركة فورد الأمريكية لشغف محبي التعديلات الرياضية بتقديم خيار تصميمي جديد يمنح سيارتها العائلية الشهيرة إكسبلورر ST مظهرًا أكثر هيبة وجرأة، حيث أعلنت الشركة رسميًا عن إطلاق حزمة التصميم المظلمة التي تحمل اسم "سينيستر" والمخصصة لطرازات عام 2027، مستوحية الفكرة مباشرة من التعديلات الأكثر رواجًا التي يقبل عليها ملاك هذه السيارة في أسواق خدمات ما بعد البيع.

لمسات سوداء ساحرة ترسم ملامح النسخة الجديدة

تأتي الحزمة الجديدة لتستبدل العناصر التقليدية بأخرى تفيض بالدبلوموسية الرياضية، حيث ترتكز السيارة على عجلات ضخمة مصنعة من الألمنيوم بقياس 21 بوصة مكسوة باللون الأسود اللامع بالكامل، ومحاطة بإطارات عريضة مخصصة لجميع الفصول. 

ويمتد الطابع المظلم ليشمل الشعارات الرياضية الخاصة بفئة ST والتي حصلت على حواف سوداء لامعة بديلًا عن الكروم التقليدي، مما يمنح الهيكل الخارجي تجانسًا لافتًا.

إضاءة كهرمانية فريدة تميز الحزمة عن غيرها

لم تقتصر التعديلات على اللون الأسود فحسب، بل أضافت فورد لمسة بصرية فريدة متمثلة في تعديل نظام الإضاءة النهارية، حيث تخلت المصابيح الأمامية عن الإضاءة البيضاء المعتادة في طرازات إكسبلورر الأخرى لصالح إضاءة كهرمانية برتقالية تمنح الواجهة الأمامية مظهرًا هجوميًا حادًا ويسهل تمييزه على الطرقات فورًا بمجرد النظر للسيارة.

خيارات ألوان متعددة وأسعار في المتناول

تتميز حزمة "سينيستر" الجديدة بمرونة تخصيصها، إذ لم تحصر فورد هذا الخيار في طلاء خارجي محدد، بل يمكن للمشترين طلب هذه الحزمة بالتزامن مع أي لون يفضلونه من الألوان الرسمية المتاحة لطراز إكسبلورر ST دون الارتباط باللون الأسود للهيكل. 

وتتوفر هذه الترقية البصرية بسعر منافس يبلغ 1695 دولارًا فقط تضاف إلى السعر الأساسي للسيارة.

أداء رياضي ثابت ومزايا حصرية للمشترين

حافظت فورد على قلب السيارة النابض دون أي تعديلات ميكانيكية، لتستمر السيارة في تقديم الأداء الرياضي القوي المعهود للعائلات التي لا ترغب في التخلي عن متعة القيادة السريعة. 

وإلى جانب التعديلات البصرية، يحصل جميع مشتري هذه الفئة على ميزة إضافية مجانية تتيح لهم الانضمام إلى مدرسة القيادة الاحترافية التابعة للشركة لتطوير مهاراتهم في التحكم بالسيارات الرياضية على الحلبات.

سيارات فورد حزمة سينيستر الرياضية فورد إكسبلورر ST أسعار فورد 2027 سيارات عائلية رياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

عصير القصب

مادة خطرة في عصير القصب .. حماية المستهلك يكشف مفاجأة صادمة بـ طوخ

ترامب ونتنياهو

4 بنود سرية في اتفاق إيران.. ترامب يفاجئ نتنياهو بصفقة تغير وجه الشرق الأوسط

زيادة الأجور

زيادة المرتبات وإلغاء الدعم العيني.. ما الذي ينتظره الموظفون خلال الأيام المقبلة؟

سعر الذهب

5250 جنيها.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

ترامب

بعد تصريحات ترامب.. الخارجية الإيرانية تكشف مفاجأة بشأن الاتفاق مع أمريكا

محمد صلاح

الكومي عن ذكر اسم محمد صلاح في أغنية افتتاح المونديال: أنا رأسي مرفوعة

كأس العالم

3 حالات طرد في الافتتاح.. مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك تكتب فصلا استثنائيا بتاريخ كأس العالم

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

ضربة رقابية جديدة في الغربية.. ضبط نحو 12 ألف عبوة وسرنجة ومستلزم طبي مجهول المصدر داخل محل غير مرخص بطنطا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل حملاته المكثفة للقضاء على التراكمات التاريخية بحي ثان طنطا ويرفع 340 طن مخلفات خلال يوم واحد

زراعة 500 شجرة بقرى بني عديات والعزية وجحدم بمنفلوط

محافظ أسيوط: زراعة 500 شجرة بقرى بني عديات والعزية وجحدم بمنفلوط

بالصور

ختام فعاليات القوافل التعليمية المجانية للثانوية العامة بالوادي الجديد

قوافل تعليمية
قوافل تعليمية
قوافل تعليمية

الملوخية الناشفة على أصولها.. وصفة اقتصادية بطعم لا يقاوم

ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد