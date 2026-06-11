5 سيارات SUV موديل 2026.. ياباني وكوري "بالأسعار"

يضم السوق المصري للسيارات الكثير من الإصدارات التي تحمل العلامة اليابانية والكورية، والتي تتنوع من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم ومنها الفئة الرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV موديل 2026 في مصر

تويوتا فورتشنر

تويوتا فورتشنر

زودت تويوتا فورتشنر بمحرك سداسي الأسطوانات، يضخ قوة قدرها 234 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 376 نيوتن متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنيات الدفع الرباعي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 3,700,000 جنيه.

هيونداي توسان

هيونداي توسان

تستمد هيونداي توسان قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 180 حصانا، و265 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 7 نقلات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، بينما يتراوح سعر السيارة بين 1,700,000 جنيه و 2,300,000 جنيه.

نيسان اكستريل

نيسان اكستريل

تأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة تتراوح بين 201 و211 حصانًا، و330 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبقدرات هجينة إلى جانب تقنيات الدفع الأمامي أو الرباعي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 2,199,990 إلى 2,499,990 جنيه.

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت

تعتمد ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 103 حصانًا، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ويتراوح سعر السيارة بين 1,275,000 و 1,475,000 جنيه.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

دعمت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات DCT سباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، ويبدأ سعر السيارة من 1,799,900 إلى 2,374,900 جنيه.