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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

6 نصائح لحماية إطارات السيارة في فصل الصيف

اطارات السيارة
اطارات السيارة
صبري طلبه

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تواجه إطارات السيارات ضغوطًا إضافية لا يلاحظها كثير من السائقين، فالإطار لا يتأثر فقط بحرارة الجو، بل يكتسب حرارة أخرى ناتجة عن الاحتكاك المستمر بسطح الطريق، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بشكل أكبر كلما زادت السرعة أو طالت مدة القيادة. 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 نصائح لحماية اطارات السيارة في فصل الصيف

اطارات السيارة

ضغط الهواء داخل الإطار

يعتقد بعض السائقين أن رفع ضغط الإطارات خلال الصيف يحسن الأداء ويقلل الاستهلاك، لكن الواقع مختلف، فارتفاع درجات الحرارة يؤدي بطبيعته إلى تمدد الهواء داخل الإطار، ما يعني أن أي زيادة إضافية في الضغط قد تجعل سطح التلامس مع الطريق أقل استقرارًا وتزيد من معدل التآكل في منتصف الإطار. 

القيادة لمسافات طويلة 

من الأخطاء الشائعة خلال السفر الصيفي الاستمرار في القيادة لساعات متواصلة، وفي هذه الحالة تتراكم الحرارة داخل الإطار بصورة تدريجية، خصوصًا إذا كانت حالة الإطار غير مثالية أو كان عمره التشغيلي قد تجاوز عدة سنوات، وينصح الخبراء بالتوقف لفترات قصيرة خلال الرحلات الطويلة لإعطاء الإطارات فرصة للتبريد وتقليل الضغط الحراري المتواصل.

عمر الإطار 

كثير من السائقين يربطون صلاحية الإطار بعمق النقشة فقط، بينما يكشف المختصون أن تاريخ الإنتاج لا يقل أهمية عن حالة الإطار الظاهرية، فقد يبدو الإطار بحالة جيدة من الخارج رغم أن مكوناته الداخلية فقدت جزءًا من مرونتها بسبب العمر أو التخزين غير المناسب، ومع ارتفاع درجات الحرارة تزداد احتمالات ظهور التشققات أو الانفصال الداخلي دون مؤشرات واضحة مسبقًا.

الفحص البصري المنتظم 

يمكن للفحص السريع للإطارات قبل القيادة أن يوفر على السائق الكثير من المشكلات لاحقًا، ويشمل ذلك البحث عن أي تشققات أو انتفاخات أو تآكل غير طبيعي في سطح الإطار، وهي مؤشرات قد تدل على وجود مشكلة تستدعي المعالجة الفورية، كما أن اكتشاف جسم غريب عالق داخل الإطار أو ملاحظة انخفاض تدريجي في مستوى الهواء يساعد على تجنب الأعطال المفاجئة التي قد تحدث أثناء السير.

الأحمال الزائدة 

يلجأ بعض السائقين إلى تحميل سياراتهم بأوزان تفوق الحدود الموصى بها، خصوصًا خلال مواسم السفر والعطلات، إلا أن هذه الممارسة تضع ضغطًا إضافيًا على الإطارات وترفع درجة حرارتها أثناء الحركة، ما يزيد من احتمالية تآكلها بصورة أسرع أو تعرضها للتلف. 

أشعة الشمس المباشرة وحالة الاطارات 

رغم أن الإطارات مصممة لتحمل ظروف التشغيل المختلفة، فإن التعرض المستمر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة لفترات طويلة قد يؤثر تدريجيًا على مكوناتها المطاطية، ولهذا يفضل ركن السيارة في الأماكن المظللة كلما أمكن ذلك.

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