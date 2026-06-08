كيا تقدم سيلتوس 2027 المحدثة وهذا سعرها عالميًا| صور

كشفت كيا الكورية الجنوبية عن النسخة الجديدة من سيلتوس موديل 2027، حيث تعزز من حضورها عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

وتحمل السيارة كيا سيلتوس 2027 مجموعة من التحديثات التي شملت التصميم الخارجي والمساحات الداخلية والتقنيات المتاحة، إلى جانب باقة من الفئات.

كيا سيلتوس 2027

أبعاد كيا سيلتوس 2027

شهدت سيلتوس 2027 زيادة في أبعادها مقارنة بالنسخة السابقة، حيث حصلت على زيادة في طول قاعدة العجلات بلغت 6.1 سنتيمترات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على المساحة المخصصة للركاب داخل المقصورة.

كما استفادت السيارة من تحسينات واضحة على صعيد السعة التخزينية، لتوفر مساحة تحميل أكبر خلف المقاعد الخلفية، وتصل السعة المخصصة للأمتعة خلف الصف الثاني من المقاعد إلى 787.2 لتراً، ولكن مع طي المقاعد تصل إلى 1.815. لترًا.

كيا سيلتوس 2027

محركات وأداء كيا سيلتوس 2027

تقدم كيا سيلتوس 2027 بخيارين من المحركات في الأسواق العالمية، الخيار الأول يعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بتنفس طبيعي، قادر على إنتاج 147 حصاناً، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT، مع نظام دفع أمامي قياسي.

كما تقدم كيا سيلتوس 2027 محركاً تيربو بسعة 1.6 لتر مكوناً من 4 أسطوانات، وتصل قوته إلى 190 حصاناً، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء أيضًا.

كيا سيلتوس 2027

أسعار كيا سيلتوس 2027 في الأسواق العالمية

تنطلق أسعار كيا سيلتوس 2027 من 26,485 دولاراً أمريكياً للفئة الأساسية، بينما يبدأ سعر فئة S من 27,885 دولاراً.

وتقدم فئة EX بسعر يبدأ من 29,885 دولاراً أمريكياً، في حين تأتي فئات X-Line S وX-Line SX ضمن الشريحة الأعلى من التشكيلة بأسعار تتراوح بين 30,485 و34,285 دولاراً أمريكياً.