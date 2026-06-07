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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم الميني فان.. لكزس LM سيارة عائلية بتكنولوجيا هايبرد

لكزس LM
لكزس LM
صبري طلبه

تقدم لكزس LM نفسها كواحدة من أبرز السيارات العائلية الفاخرة حول العالم، والتي تعتمد على مفهوم الميني فان، حيث تجمع بين المساحات الرحبة والمستويات التكنولوجية المتطورة، مع تصميم خارجي عصري، وحزمة من التقنيات.

محرك وأداء لكزس LM

تزود لكزس LM بمحرك بنزين سعة 2.5 لتر مكون من 4 أسطوانات، يعمل بالتكامل مع نظام هجين، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 250 حصانًا.

 لكزس LM

بينما يصل عزم الدوران إلى 239 نيوتن متر، كما تعتمد السيارة على نظام دفع رباعي، ويشارك المحرك الكهربائي بدور رئيسي في منظومة الحركة بقوة تصل إلى 188 حصانًا.

وتسجل لكزس LM معدل استهلاك وقود يبلغ 16.7 كيلومتر لكل لتر، كما تأتي بخزان وقود سعة 60 لترًا، وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات 0  وصولًا إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 8.7 ثانية.

 لكزس LM

أبعاد السيارة لكزس LM

يبلغ طول السيارة لكزس LM نحو 5.13 متر، بينما يصل عرضها وارتفاعها إلى 1.89 متر لكل منهما، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3 أمتار،  كما تعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية بتقنية LED، إلى جانب عجلات قياس 19 بوصة.

تجهيزات لكزس LM

تحرص لكزس على تزويد LM بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة والمساعدة على القيادة، حيث تضم السيارة عددًا من الوسائد الهوائية، كما تشمل التجهيزات أنظمة مراقبة النقاط العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، ومراقبة إجهاد السائق، بالإضافة إلى نظام قراءة مسار الطريق الذي يجمع بين التحذير عند مغادرة المسار ومساعدة البقاء داخله.

 لكزس LM

وتدعم هذه المنظومة كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، إلى جانب نظام تثبيت سرعة متكيف وتقنيات التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، وتضم السيارة كذلك أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات.

 لكزس LM

تحمل المقصورة مجموعة من التجهيزات التقنية المتطورة أبرزها شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 14 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبنظام صوتي ترفيهي، إضافة إلى شاشة عدادات رقمية وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية وشاشة عرض أمامية على الزجاج الأمامي، مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

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