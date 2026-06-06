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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لانشيا تعود مجددًا بسيارة GAMMA الكهربائية بتصميم الكروس أوفر | صور

سيارة لانشيا GAMMA
سيارة لانشيا GAMMA
صبري طلبه

بدأت لانشيا الإيطالية خطوات جديدة في مسار تعزيز حضورها داخل الأسواق العالمية، وذلك بعد الكشف عن الصور الرسمية الأولى لطراز GAMMA الجديد، الذي يمثل أحد أهم المشاريع المستقبلية للعلامة التابعة لمجموعة ستيلانتس.

وتستعد لانشيا لتقديم السيارة بصورة رسمية أمام الجمهور خلال الأشهر المقبلة، حيث من المنتظر أن تكون GAMMA واحدة من أبرز المشاركات التي تحملها العلامة الإيطالية إلى معرض باريس الدولي للسيارات.

لانشيا GAMMA

تصميم سيارة لانشيا GAMMA

يحمل طراز GAMMA الجديد توجهاً مختلفاً مقارنة بالسيارات التي ارتبط اسم لانشيا بها خلال العقود الماضية، حيث قررت الشركة التخلي عن مفهوم السيدان لصالح تصميم كروس أوفر يجمع بين العملية والطابع الرياضي.

ويعتمد التصميم الخارجي على خطوط انسيابية مستوحاة من سيارات الفاست باك، وهو ما يمنح السيارة مظهراً أكثر حداثة، مع مصابيح نحيفة ذات طابع حاد، بالإضافة إلى جنوط رياضية كبيرة، ومقابض مخفية للأبواب، مع حزمة من مستشعرات الحركة.

لانشيا GAMMA

محركات وأداء لانشيا GAMMA

تقدم لانشيا نسخة هجينة تعتمد على منظومة دفع تنتج 143 حصاناً، وتركز هذه الفئة على تحقيق كفاءة مرتفعة في استهلاك الوقود، مع قدرة على قطع مسافات طويلة تتجاوز 1000 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة التزود بالطاقة أو الوقود.

وكشفت لانشيا عن مجموعة من الطرازات الكهربائية، حيث تبدأ التشكيلة بنسخة أساسية تبلغ قوتها 227 حصاناً، مع مدى قيادة يصل إلى 540 كيلومتراً، كما تتوفر فئة أخرى بقوة 242 حصاناً.

لانشيا GAMMA

وتأتي هذه النسخة بقدرات تجعلها تقطعع مسافات أطول تصل إلى 740 كيلومتراً بالشحنة الواحدة، أما الفئة الأعلى في التشكيلة، فتعتمد على نظام دفع كلي مزود بعدد 2 من المحركات الكهربائية، لتصل القوة الإجمالية إلى 370 حصاناً. 

لانشيا Gamma لانشيا GAMMA سيارة لانشيا الجديدة سيارة لانشيا GAMMA السيارة لانشيا GAMMA

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