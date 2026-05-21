بقوة 1000 حصان.. عودة أيقونة الأداء لانشيا 037 بمحرك خيالي

تواصل الشركات المتخصصة في إعادة إحياء السيارات الكلاسيكية جذب اهتمام عشاق الأداء والتصميمات التاريخية، خاصة مع تزايد المشاريع التي تمزج بين الهوية القديمة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المشاريع عملت Kimera Automobili الإيطالية، على إعادة تقديم بعض أشهر الطرازات المرتبطة بتاريخ Lancia في سباقات الراليات.

وكشفت Kimera Automobili عن السيارة K39 الجديدة، التي ظهرت للمرة الأولى على ضفاف بحيرة كومو الإيطالية، حاملة مزيجاً يجمع بين ملامح لانشيا 037 التاريخية وتقنيات أداء حديثة تصل بها إلى مستوى مختلف مقارنة بالمشروعات السابقة التي قدمتها الشركة.

تصميم مستوحى من الراليات الكلاسيكية

تحافظ K39 على عدد من الخطوط التصميمية المستوحاة من لانشيا 037 الشهيرة، لكن مع تطوير واضح يمنح السيارة طابعاً أكثر هجومية وحداثة، وتأتي الواجهة الأمامية بتصميم حاد يتضمن مصابيح دائرية مستوحاة من السيارات الكلاسيكية، مع دمج وحدات إضاءة LED ذات مظهر دائري.

كما حصلت السيارة على هيكل عريض مع رفارف بارزة ودعامات خارجية تعزز من الطابع الرياضي، إلى جانب سبويلر خلفي كبير ومخارج عادم مزدوجة تؤكد توجه السيارة نحو الأداء العالي، وتعكس التفاصيل الخارجية الصورة الخاصة بالمشروع الذي يسعى للحفاظ على روح سيارات الرالي القديمة لكن باستخدام لغة تصميم أكثر تطوراً من الناحية الديناميكية.

محرك K39 من كوينيجسيج

اعتمدت كيميرا في مشروع K39 على محرك مختلف تماماً مقارنة بالطرازات السابقة، حيث حصلت السيارة على محرك V8 توين تيربو مصدرهKoenigsegg ، وينتج المحرك قوة تصل إلى 1000 حصان عند 7350 دورة في الدقيقة، بينما يبلغ عزم الدوران 1200 نيوتن متر عند 5500 دورة في الدقيقة، وهي أرقام تضع السيارة ضمن فئة السيارات الخارقة عالية الأداء، كما يتميز المحرك بقدرته على الوصول إلى 8250 دورة في الدقيقة، ما يمنحه طابعاً قريباً من المحركات المستخدمة في السيارات الرياضية المتخصصة.

ويمثل هذا التحول نقلة كبيرة مقارنة بالمشروعات السابقة للشركة، التي اعتمدت على محركات رباعية الأسطوانات بسعة 2.1 لتر مدعومة بشاحن توربيني وسوبرتشارجر، حيث تبدو K39 أقرب إلى مشروع هندسي جديد بالكامل أكثر من كونها مجرد نسخة مطورة من سيارات كيميرا السابقة.